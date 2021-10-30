Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в беседе с Пятым каналом рассказал об онанизме у подростков и юношей. Он раскрыл особенности и проблемы, связанные с мастурбацией.

Специалист отметил, что данный период жизни мужчины характеризуется повышенным уровнем тестостерона, к тому же интимные отношения зачастую недоступны, фантазия разыгрывается. По его словам, если у молодого человека уже есть контакты с девушками (связанные с ними мысли, фантазии, прикосновения и запахи), то при мастурбации юноша представляет себе сцены возможной близости. Таким образом, с достижением оргазма он закрепляет будущий сценарий.

"Это своего рода репетиция успеха. Проводив девушку после свидания и поцеловав, юноша при мастурбации вспоминает эти волнующие минуты и представляет возможное развитие дальнейших отношений. Закрепление в формате условных рефлексов Павлова делает его более смелым в следующий раз, ведь эти сценарии уже отрепетированы и закреплены", — заявил сексолог.

Как считают специалисты, в этот период юношеская мастурбация играет роль стимулятора к последовательному движению вперёд. Однако, как отмечает врач, могут возникнуть и проблемы, которые грозят в будущем мужской несостоятельностью.

Так, по мнению Кульгавчука, молодой человек при просмотре порнороликов может легко обзавестись сексуальными комплексами, ведь в сравнении с героями сюжетов юноша проигрывает. Он обращает внимание на внешний вид мужского достоинства, его размер, а также продолжительность полового акта. Однако здесь стоит понимать, что секс на записях для взрослых часто не норма, а работа специально подобранных актёров. Сексолог также отметил, что просмотр порноконтента может стать причиной неудач в отношениях с настоящими женщинами. Научившись переключаться с ролика на ролик, молодой человек может начать быстро терять интерес к своей партнёрше, желая лишь новых девушек. Как рассказал специалист, зачастую такие индивиды попадают на приём к сексологу, чтобы понять, почему им сложно удерживать влечение с постоянной партнёршей и как наладить нормальные отношения.

Второй проблемой может стать специфическая стимуляция. Эксперт отметил, что онанирование может сопровождаться более резкими движениями с сильной стимуляцией. При этом последствием будет невозможность достичь оргазма простыми методами.

"В дальнейшем половой член не может получить столь сильную, привычную стимуляцию при классическом коитусе, и это может быть чревато эректильной дисфункцией, то есть эрекция может пропадать прямо во время полового акта. А это уже способствует формированию синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи", — отметил собеседник.

Третьей проблемой эксперт называет навязчивую и обсессивную мастурбацию. Он отмечает, что при регулярном просмотре порнороликов подросток продолжает видеть ненасытных дам, а его мозг воспринимает это как призыв. Поэтому в данном случае мастурбация может носить даже изнуряющий характер. По мнению сексолога, если такой "марафон" затянется, увеличивается риск истощения дофаминовых рецепторов. Пресыщенность чувственными наслаждениями, которые превратились в тяжёлое физическое занятие, может отразиться на снижении сексуального влечения. При этом, как отметил Кульгавчук, подобное насилие над своим телом встречается не только у подростков, но и у взрослых мужчин.

"Мастурбация может быть естественным этапом становления сексуальности юноши, если является закреплением текущего успеха и репетиций будущего. Она способствует активному поиску и реализации в последующем эротической и сексуальной составляющей. Но дезадаптивная форма с потреблением порноконтента, нереалистичными фантазиями в обсессивной форме может создавать проблемы в будущем в виде снижения полового влечения, эректильной дисфункции, формирования синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи, а также неспособности удерживать влечение в постоянных отношениях", — заключил врач-сексолог, призвав мужчин оберегать себя и своих сыновей от негативного сценария.