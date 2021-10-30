Когда секс может быть опасен для здоровья, рассказала россиянам врач

Удовольствие от секса может превратиться в сплошное разочарование, и есть три условия, когда половой акт может стать опасным для здоровья. Об этом рассказала сексолог Екатерина Бибишева.

В беседе с "Пятым каналом" она отметила, что разочароваться в интимной близости можно, подхватив болезнь от незащищённого полового акта. Бибишева напоминает, что заразиться можно и во время оральных ласк, например, получив от партнёра в награду вирус герпеса. Опасен и агрессивный секс. Также стоит избегать травмоопасных поз.

"Уделяйте достаточно времени прелюдии, чтобы ваше тело и тело вашего партнера успело возбудиться и подготовится к сексу. Используйте смазку на водной основе, особенно если у вас есть проблемы с естественной лубрикацией. И не пытайтесь воплотить все позы из Камасутры: некоторые картинки должны оставаться просто картинками", — отметила сексолог Бибишева.

Также негативные эмоции после секса могут остаться и из-за полового акта без желания. Специалист предупреждает, что на этом фоне может появиться скрытая агрессия по отношению к партнёру, ведь он получает наслаждение, а ты нет.

"Когда секс без желания происходит постоянно, женщина уже ничего не ждет от близости, кроме дискомфорта", — предупреждает Екатерина Бибишева.