НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

10 анонимных историй о том, как секс втроём заканчивался беременностью, и вот как они выкручивались

Как быть, если итогом активного вечера "в кругу друзей" становится положительный тест на беременность? Примеры из жизни говорят о том, что к такому исходу событий не готов никто.

19 сентября, 11:00

Фото © Unsplash / dainisgraveris

Пользователи социальной сети Whisper анонимно высказываются на самые разные темы, создавая что-то вроде мини-плакатов с текстом на фоне изображения. Недавно одной из самых горячих тем в сообществе стала беременность после секса втроём, пишет Daily Mail. Участники обсуждения поделились своими историями, и каждая из них навсегда отобьёт у вас желание пошалить.

Лучшая подруга моей жены забеременела после нашего "тройничка" два месяца назад. Сейчас мы подумываем о том, чтобы сделать её полноценной участницей наших отношений

Изображение © Whisper

Изображение © Whisper

Я оплодотворил жену во время секса втроём с другой девушкой. Наш ребёнок никогда не узнает, при каких обстоятельствах он был зачат!

Изображение © Whisper

Изображение © Whisper

Моя жена и её подруга залетели от парня, с которым переспали одновременно. Теперь все думают, что у меня есть сын, но на самом деле это не так

Изображение © Whisper

Изображение © Whisper

Я забеременела, занимаясь любовью одновременно с двумя мужчинами, и понятия не имею, кто из них отец ребёнка

Изображение © Whisper

Изображение © Whisper

Мы с женой безуспешно пытались зачать на протяжении девяти месяцев. А потом переспали с нашей подругой, и жена забеременела

Изображение © Whisper

Изображение © Whisper

Первую брачную ночь я провела со своим мужем и его другом. Три недели спустя выяснилось, что я беременна... Ура?

Изображение © Whisper

Изображение © Whisper

Я и мой друг занялись сексом с его девушкой, и теперь она ждёт ребёнка... от меня. Она злится на меня, но ведь всё происходило добровольно. Разве это справедливо?

Изображение © Whisper

Изображение © Whisper

Я переспала одновременно с двумя своими профессорами и забеременела

Изображение © Whisper

Изображение © Whisper

У меня был секс втроём с моим парнем и лучшей подругой. Он считал себя бесплодным, но подруга забеременела и втайне сделала аборт. Моё сердце разбито, ведь мы так хотели иметь детей

Изображение © Whisper

Изображение © Whisper

На свой день рождения я занялся сексом сразу с двумя девушками, и обе забеременели

Изображение © Whisper

Изображение © Whisper

Грудь вместо резюме: Учительница уволилась после секс-скандала, но оказалась слишком горяча, чтобы найти новую работу

Грудь вместо резюме: Учительница уволилась после секс-скандала, но оказалась слишком горяча, чтобы найти новую работу

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Секс втроём. Нормально ли желание позвать в постель постороннего

29 февраля 2020, 14:30

Боярский проголосовал на выборах в Думу и рассказал, почему сменил шляпу на пилотку

сегодня в 12:06

Камера сняла, как пёс ночами заботится о детях хозяев, и это видео тронет любое сердце

сегодня в 12:00

На Кубани казачья семья призвала не залёживаться дома и пришла на думские выборы в народных костюмах

сегодня в 12:14

В российском посольстве рассказали, как проходит голосование граждан на территории Украины

сегодня в 12:12

Новости партнеров

Layer 1