10 анонимных историй о том, как секс втроём заканчивался беременностью, и вот как они выкручивались
Как быть, если итогом активного вечера "в кругу друзей" становится положительный тест на беременность? Примеры из жизни говорят о том, что к такому исходу событий не готов никто.
Фото © Unsplash / dainisgraveris
Пользователи социальной сети Whisper анонимно высказываются на самые разные темы, создавая что-то вроде мини-плакатов с текстом на фоне изображения. Недавно одной из самых горячих тем в сообществе стала беременность после секса втроём, пишет Daily Mail. Участники обсуждения поделились своими историями, и каждая из них навсегда отобьёт у вас желание пошалить.
Лучшая подруга моей жены забеременела после нашего "тройничка" два месяца назад. Сейчас мы подумываем о том, чтобы сделать её полноценной участницей наших отношений
Изображение © Whisper
Я оплодотворил жену во время секса втроём с другой девушкой. Наш ребёнок никогда не узнает, при каких обстоятельствах он был зачат!
Изображение © Whisper
Моя жена и её подруга залетели от парня, с которым переспали одновременно. Теперь все думают, что у меня есть сын, но на самом деле это не так
Изображение © Whisper
Я забеременела, занимаясь любовью одновременно с двумя мужчинами, и понятия не имею, кто из них отец ребёнка
Изображение © Whisper
Мы с женой безуспешно пытались зачать на протяжении девяти месяцев. А потом переспали с нашей подругой, и жена забеременела
Изображение © Whisper
Первую брачную ночь я провела со своим мужем и его другом. Три недели спустя выяснилось, что я беременна... Ура?
Изображение © Whisper
Я и мой друг занялись сексом с его девушкой, и теперь она ждёт ребёнка... от меня. Она злится на меня, но ведь всё происходило добровольно. Разве это справедливо?
Изображение © Whisper
Я переспала одновременно с двумя своими профессорами и забеременела
Изображение © Whisper
У меня был секс втроём с моим парнем и лучшей подругой. Он считал себя бесплодным, но подруга забеременела и втайне сделала аборт. Моё сердце разбито, ведь мы так хотели иметь детей
Изображение © Whisper
На свой день рождения я занялся сексом сразу с двумя девушками, и обе забеременели
Изображение © Whisper
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