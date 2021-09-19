10 анонимных историй о том, как секс втроём заканчивался беременностью, и вот как они выкручивались

Пользователи социальной сети Whisper анонимно высказываются на самые разные темы, создавая что-то вроде мини-плакатов с текстом на фоне изображения. Недавно одной из самых горячих тем в сообществе стала беременность после секса втроём, пишет Daily Mail. Участники обсуждения поделились своими историями, и каждая из них навсегда отобьёт у вас желание пошалить.

Лучшая подруга моей жены забеременела после нашего "тройничка" два месяца назад. Сейчас мы подумываем о том, чтобы сделать её полноценной участницей наших отношений

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Я оплодотворил жену во время секса втроём с другой девушкой. Наш ребёнок никогда не узнает, при каких обстоятельствах он был зачат!

Изображение © Whisper

Моя жена и её подруга залетели от парня, с которым переспали одновременно. Теперь все думают, что у меня есть сын, но на самом деле это не так

Изображение © Whisper

Я забеременела, занимаясь любовью одновременно с двумя мужчинами, и понятия не имею, кто из них отец ребёнка

Изображение © Whisper

Мы с женой безуспешно пытались зачать на протяжении девяти месяцев. А потом переспали с нашей подругой, и жена забеременела

Изображение © Whisper

Первую брачную ночь я провела со своим мужем и его другом. Три недели спустя выяснилось, что я беременна... Ура?

Изображение © Whisper

Я и мой друг занялись сексом с его девушкой, и теперь она ждёт ребёнка... от меня. Она злится на меня, но ведь всё происходило добровольно. Разве это справедливо?

Изображение © Whisper

Я переспала одновременно с двумя своими профессорами и забеременела

Изображение © Whisper

У меня был секс втроём с моим парнем и лучшей подругой. Он считал себя бесплодным, но подруга забеременела и втайне сделала аборт. Моё сердце разбито, ведь мы так хотели иметь детей

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На свой день рождения я занялся сексом сразу с двумя девушками, и обе забеременели