Как теперь выглядят любимые актёры из "Деревни дураков", которых не узнать спустя 25 лет
Мужик, Баба, Морячок и Медведь быстро нашли путь к сердцу неизбалованного российского телезрителя конца 1990-х. В 2001-м шоу закрылось, но куда делись актёры, сыгравшие главных героев?
Юмористическая программа "Каламбур" выходила с 1996 по 2001 год. Пять актёров, придумавших её, перевоплощались в самых разных персонажей. Одними из самых любимых у фанатов передачи стали жители "Деревни дураков", которые сочетали в себе все популярные мотивы и клише российского и украинского фольклора. Вот как сложились судьбы тех, кто прятался под гримом.
Мужик / Сергей Гладков
Образ Мужика в "Деревне дураков" принёс Гладкову наибольшую известность и любовь широкой публики. Параллельно комик снимался в легендарной юмористической телепрограмме "Маски-шоу". С начала 2000-х он занимается звукорежиссурой ("Голые и смешные", "Гоголь-моголь", "Бесы") и пишет сценарии (например, для 60-серийного мультсериала о Мужике и его друге Морячке). Гладков женат, у него двое детей.
Баба / Татьяна Иванова
Фото © "Кинопоиск" / Скриншот видео: YouTube / СМОТРИМ. Русские сериалы
Иванова была единственной девушкой в "Каламбуре", поэтому ей доставались все женские роли, и самой яркой из них стала Баба. После закрытия шоу Татьяна вместе с мужем Вадимом Набоковым, сыгравшим Морячка, создали собственную юмористическую программу, с которой гастролировали по Украине и России. Параллельно актриса снималась в "Маски-шоу" и сериалах ("Вовочка", "Одесса-мама", "Анка с Молдаванки").
Морячок-дурачок / Вадим Набоков
Фото © "Кинопоиск" / Кадр из сериала "Нюхач-3" / kino-teatr.ru
Вадим Набоков с 1996 года женат на Татьяне Ивановой. У пары есть сын 1998 года рождения и дочь, которая появилась на свет уже после закрытия "Каламбура". Вместе с Сергеем Гладковым создал мультсериал о Мужике и Морячке. Как и все его коллеги по "Каламбуру", играл в "Маски-шоу". Регулярно снимался в сериалах ("Ликвидация", "Заяц, жаренный по-берлински", "Принцип удовольствия"), а ещё участвовал в соревнованиях по бильярду.
Медведь / Алексей Агопьян
Скриншоты видео © YouTube / Fool's Village, "Русское кино"
Одновременно с "Каламбуром" Агопьян принимал участие в передачах "Шоу долгоносиков" и "Маски-шоу", а позже и в других юмористических проектах. В его актёрском портфолио более 50 ролей в кино и сериалах ("Право на любовь", "Родные люди", "Брат за брата", "Интерны"). Сейчас Агопьян живёт с семьёй в Одессе.
Рокер / Юрий Стыцковский
Скриншоты видео © YouTube / Fool's Village, Calambur Group
Юрий Стыцковский был автором проекта "Каламбур" и сам исполнял в нём многие роли. Персонаж Рокера ненадолго заглянул в "Деревню дураков" из параллельной реальности ("Бара "Каламбур"), но успел навести там шороху. Стыцковский не стеснялся участвовать в других юмористических шоу, а ещё создал программу "Пупсня" с куклами украинских политиков в главных ролях. Кроме того, на его счету около 30 ролей в кино и сериалах, а также многочисленные режиссёрские и продюсерские работы. В 2002 году он стал отцом.
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