Как теперь выглядят любимые актёры из "Деревни дураков", которых не узнать спустя 25 лет

Юмористическая программа "Каламбур" выходила с 1996 по 2001 год. Пять актёров, придумавших её, перевоплощались в самых разных персонажей. Одними из самых любимых у фанатов передачи стали жители "Деревни дураков", которые сочетали в себе все популярные мотивы и клише российского и украинского фольклора. Вот как сложились судьбы тех, кто прятался под гримом.

Мужик / Сергей Гладков

Фото © "Кинопоиск" / Facebook / Сергей Гладков

Образ Мужика в "Деревне дураков" принёс Гладкову наибольшую известность и любовь широкой публики. Параллельно комик снимался в легендарной юмористической телепрограмме "Маски-шоу". С начала 2000-х он занимается звукорежиссурой ("Голые и смешные", "Гоголь-моголь", "Бесы") и пишет сценарии (например, для 60-серийного мультсериала о Мужике и его друге Морячке). Гладков женат, у него двое детей.

Баба / Татьяна Иванова

Фото © "Кинопоиск" / Скриншот видео: YouTube / СМОТРИМ. Русские сериалы

Иванова была единственной девушкой в "Каламбуре", поэтому ей доставались все женские роли, и самой яркой из них стала Баба. После закрытия шоу Татьяна вместе с мужем Вадимом Набоковым, сыгравшим Морячка, создали собственную юмористическую программу, с которой гастролировали по Украине и России. Параллельно актриса снималась в "Маски-шоу" и сериалах ("Вовочка", "Одесса-мама", "Анка с Молдаванки").

Морячок-дурачок / Вадим Набоков

Фото © "Кинопоиск" / Кадр из сериала "Нюхач-3" / kino-teatr.ru

Вадим Набоков с 1996 года женат на Татьяне Ивановой. У пары есть сын 1998 года рождения и дочь, которая появилась на свет уже после закрытия "Каламбура". Вместе с Сергеем Гладковым создал мультсериал о Мужике и Морячке. Как и все его коллеги по "Каламбуру", играл в "Маски-шоу". Регулярно снимался в сериалах ("Ликвидация", "Заяц, жаренный по-берлински", "Принцип удовольствия"), а ещё участвовал в соревнованиях по бильярду.

Медведь / Алексей Агопьян

Одновременно с "Каламбуром" Агопьян принимал участие в передачах "Шоу долгоносиков" и "Маски-шоу", а позже и в других юмористических проектах. В его актёрском портфолио более 50 ролей в кино и сериалах ("Право на любовь", "Родные люди", "Брат за брата", "Интерны"). Сейчас Агопьян живёт с семьёй в Одессе.

Рокер / Юрий Стыцковский