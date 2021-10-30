На Украине обвинили русский язык в "сумасшествии" Гоголя

Классик русской литературы Николай Васильевич Гоголь "сошёл с ума" из-за того, что писал свои бессмертные произведения на русском языке, заявила экс-депутат Верховной рады и националистка Ирина Фарион. По этой же причине он в итоге якобы и умер, сказала парламентарий.

"Потому он и сошёл с ума, потому он и в гробу перевернулся. Потому что было противоречие между формой и содержанием. Он ведь думал на украинском языке, а писал по-русски", — заявила Фарион в эфире YouTube-канала "Island".

Националистка также призналась, что Гоголь раздражал её ещё в школе "на генном уровне", поскольку она не могла понять, почему "украинец пишет на русском языке". "И все эти споры вокруг того, каким он был писателем, не стоят выеденного яйца", — заявила Фарион.