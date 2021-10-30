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Разбилась семья: Стали известны подробности жуткой аварии с легковушкой, в которой везли 9 детей

Скончались мать и младенец. По предварительным данным, жизни отца и остальных детей ничего не угрожает.

29 октября, 23:34

Фото © Агентство "Москва"

В автомобиле ВАЗ-2115, который столкнулся на трассе "Кавказ" с КамАЗом, ехала семья из 11 человек. Девять детей там были вместе с отцом и матерью.

Как сообщает Mash, вместе с младенцем погибла 36-летняя Хава М. 34-летний отец Бембулат М. сильно не пострадал.

По данным Лайфа, восемь детей были отправлены в больницу для осмотра. У семерых из них травм не обнаружили. Лишь у одного диагностировано небольшое растяжение.

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Как мы рассказывали ранее, ДТП случилось на трассе "Кавказ" в районе Назрановской крепости. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу для обгона и там въехал в КамАЗ.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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