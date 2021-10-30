В автомобиле ВАЗ-2115, который столкнулся на трассе "Кавказ" с КамАЗом, ехала семья из 11 человек. Девять детей там были вместе с отцом и матерью.

Как сообщает Mash, вместе с младенцем погибла 36-летняя Хава М. 34-летний отец Бембулат М. сильно не пострадал.

По данным Лайфа, восемь детей были отправлены в больницу для осмотра. У семерых из них травм не обнаружили. Лишь у одного диагностировано небольшое растяжение.