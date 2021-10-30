Разбилась семья: Стали известны подробности жуткой аварии с легковушкой, в которой везли 9 детей
Скончались мать и младенец. По предварительным данным, жизни отца и остальных детей ничего не угрожает.
Фото © Агентство "Москва"
В автомобиле ВАЗ-2115, который столкнулся на трассе "Кавказ" с КамАЗом, ехала семья из 11 человек. Девять детей там были вместе с отцом и матерью.
Как сообщает Mash, вместе с младенцем погибла 36-летняя Хава М. 34-летний отец Бембулат М. сильно не пострадал.
По данным Лайфа, восемь детей были отправлены в больницу для осмотра. У семерых из них травм не обнаружили. Лишь у одного диагностировано небольшое растяжение.
Как мы рассказывали ранее, ДТП случилось на трассе "Кавказ" в районе Назрановской крепости. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу для обгона и там въехал в КамАЗ.
Комментариев: 0