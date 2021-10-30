Младенец погиб, восемь детей пострадали при столкновении легковушки с КамАЗом

В районе Назрановской крепости в Ингушетии на трассе "Кавказ" младенец и его мать погибли, восемь детей пострадали в автомобильной аварии. Как сообщили в региональном УМВД, там легковушка столкнулась с КамАЗом. По предварительным данным, это случилось, когда водитель ВАЗ-2115 совершал обгон.