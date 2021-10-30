Младенец погиб, восемь детей пострадали при столкновении легковушки с КамАЗом
По предварительным данным, все несовершеннолетние находились в ВАЗ-2115, который совершал обгон.
Фото © ТАСС / Никитченко Елена
В районе Назрановской крепости в Ингушетии на трассе "Кавказ" младенец и его мать погибли, восемь детей пострадали в автомобильной аварии. Как сообщили в региональном УМВД, там легковушка столкнулась с КамАЗом. По предварительным данным, это случилось, когда водитель ВАЗ-2115 совершал обгон.
"В результате ДТП погибла пассажирка ВАЗа, при доставлении в больницу скончался новорождённый ребёнок. По предварительным данным, ещё 8 несовершеннолетних пассажиров легкового автомобиля доставлены в ДРКБ (детскую республиканскую клиническую больницу. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что до шести возросло число погибших при аварии с автобусом в Калмыкии. Там тоже произошло столкновение с КамАЗом. Под стражу отправлены два человека.
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