Младенец умер во время прогулки с отцом в Саратове
Следов насилия на теле ребёнка не нашли. Следственный комитет проводит проверку.
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В Волжском районе Саратова четырёхмесячная девочка умерла во время прогулки с отцом. Как сообщили в СУ СКР по региону, это случилось днём 29 октября во дворе частного дома. Отец там гулял с ребёнком, который находился в коляске.
"Внезапно отец обнаружил, что ребёнок перестал подавать признаки жизни. Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть девочки", — говорится в сообщении ведомства.
Признаков насильственной смерти на теле ребёнка не обнаружено. СУ СКР начало доследственную проверку.
Ранее Лайф сообщал, что младенец погиб, восемь детей пострадали при столкновении легковушки с КамАЗом.
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