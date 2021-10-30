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Младенец умер во время прогулки с отцом в Саратове

Следов насилия на теле ребёнка не нашли. Следственный комитет проводит проверку.

29 октября, 22:30
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Волжском районе Саратова четырёхмесячная девочка умерла во время прогулки с отцом. Как сообщили в СУ СКР по региону, это случилось днём 29 октября во дворе частного дома. Отец там гулял с ребёнком, который находился в коляске.

"Внезапно отец обнаружил, что ребёнок перестал подавать признаки жизни. Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть девочки", — говорится в сообщении ведомства.

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Признаков насильственной смерти на теле ребёнка не обнаружено. СУ СКР начало доследственную проверку.

Ранее Лайф сообщал, что младенец погиб, восемь детей пострадали при столкновении легковушки с КамАЗом.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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