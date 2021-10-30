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СМИ: Молдавия согласилась выплатить долг "Газпрому" ради поставок газа

Цена на топливо по новому соглашению для республики может значительно вырасти из-за новых условий приобретения.

29 октября, 22:04
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GazpromNewsEn/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gazprom</a></p>

Фото © Facebook / Gazprom

Новый контракт по поставкам газа в Молдавию, который 29 октября удалось заключить властям республики с "Газпромом", предусматривает выплату этой страной своей задолженности за топливо. Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к переговорам.

"Молдавия по новому контракту с "Газпромом", который заключён на пять лет, обязалась выплатить исторический долг за поставки голубого топлива в прошлые годы. Долг с учётом пени составил 700 млн долларов, и молдавская сторона настаивала на его аудите", — сказал источник агентства.

По его словам, стоимость газа для республики может вырасти до уровня 500–600 долларов за тысячу кубометров. С 2021 года она изменится из-за новых обязательств Молдавии по закупке топлива.

"С 2021 года цена на газ в тёплое время года рассчитывается на основе рыночной стоимости, когда спрос на голубое топливо падает вместе со стоимостью газа, а в зимний период привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута, что позволяло республике существенно экономить", — отметил собеседник ТАСС.

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Но если раньше скидки применялись по всем объёмам газа, то теперь условия изменились. В результате "с учётом ситуации на рынке" стоимость топлива может вырасти в два раза, до тех самых 500–600 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, 22 октября в Молдавии ввели режим ЧП из-за дефицита газа. Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что это техническая процедура, необходимая для выделения денег на покупку топлива из альтернативных источников. Одним из этих источников стала польская компания.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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