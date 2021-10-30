В России начались нерабочие дни, объявленные из-за роста заболеваемости ковидом

Из-за роста заболеваемости ковидом в России в субботу, 30 октября, начался режим нерабочих дней, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным. Цель такого ограничения активности основной массы россиян с 30 октября по 7 ноября — остановить рост распространения коронавируса. Предложение было озвучено вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. Воспользоваться полномочиями раньше, с 25 октября, решили главы шести регионов: Пермского края, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областей. Ещё некоторые регионы, в частности Москва и Подмосковье, ввели нерабочие дни с четверга, 28 октября.

Власти призвали россиян ограничить поездки в другие регионы в нерабочие дни, чтобы не осложнять эпидемическую ситуацию. Также, чтобы сбить пик новой волны эпидемии, по данным на 29 октября, в более чем 50 регионах России действуют QR-коды. Кроме этого, школам были даны рекомендации по введению каникул без потерь для полноты обучения. Вузы могут организовать дистанционное обучение или самоподготовку студентов. В детсадах режим каникул будет вводиться исходя из потребностей родителей в регионах. В начальных классах — также исходя из ситуации в регионах — могут работать дежурные группы с соблюдением всех антиковидных мер.