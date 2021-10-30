Российскому движению школьников исполнилось шесть лет

Космонавты, театралы, учёные и министры поздравили Российское движение школьников (РДШ) с днём основания. Общественной организации исполнилось шесть лет. За это время к ней присоединились 25 000 школ — это более 1,3 млн участников из 85 субъектов РФ. Родители и учителя совместно реализуют федеральные проекты различной направленности: по экологии, добровольчеству, медиа, спорту, дизайну, самоуправлению. Четыре инициативы входят в национальный проект "Образование": "Добро не уходит на каникулы", "Лига вожатых", "Навигаторы детства" и "Классные встречи".

"Появляются новые проекты, к нам присоединяется всё больше и больше ребят. Очень хочется, чтобы все смогли реализовать свои планы и задумки. Ну а мы вам в этом поможем. Российское движение школьников всегда рядом", — сказал в своём поздравлении председатель РДШ Герой России, лётчик-космонавт Сергей Рязанский.

Среди множества поздравлений, адресованных РДШ, — от группы "Интонация", шеф-повара Константина Ивлева, главы Мордовии Артёма Здунова, актёра Дмитрия Грачёва, депутата Государственной думы Анатолия Вассермана, профессора Российской академии наук Сергея Готье и многих других.

Между тем 600 активных школьников-победителей конкурсов РДШ отпраздновали день рождения организации в "Артеке". Накануне праздника ребята разработали примерную модель школьного самоуправления, его манифест, а также предложения в программу Всероссийского форума школьного самоуправления, который запланирован на 2022 год. Эти проекты они обсудили с главой Российского движения школьников Ириной Плещёвой.

"Я думаю, это очень символично, что день рождения РДШ мы празднуем в "Артеке". Я очень вами горжусь, я знаю, что в течение смен проделана очень большая работа как по школьному самоуправлению, так и по новым проектам, посвящённым и направлению "РДШ-Наука", и киберспорту. Я уже молчу про экологическое направление, творческое. Вы у меня очень разносторонние. Хочу сказать: в очередной раз, в день рождения РДШ, я понимаю, насколько мы крутое движение", — сказала Ирина Плещёва.