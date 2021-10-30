Насколько опасна приближающаяся магнитная буря, пояснил учёный

Сильные магнитные бури придут на Землю с большой вероятностью, однако есть сомнения насчёт их реальной опасности. Такое мнение высказал руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин.

"Приход ожидается разными прогнозистами уже с завтрашнего дня. Завтра-послезавтра будут возмущённые периоды вплоть до магнитных бурь. Насчёт сильного влияния на связь, по крайней мере, я думаю, не повлияют или мы не почувствуем это", — сказал Абунин в беседе с телеканалом "Звезда".

Он уверен, что если проблемы со связью и будут, то они возникнут ближе к северным и южным полярным территориям. В Москве, уверен эксперт, какие-либо изменения не почувствуют ни люди, ни техника.

"Это событие не из того разряда, что оно как-то может повлиять на здоровье людей, даже тех, кто будет перелетать на самолёте через Северную полярную шапку", — заметил Артём Абунин.