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Гоген Солнцев пожелал своей новой тёще смерти из-за ЧП на свадьбе

На торжестве его супругу облили соляной кислотой, затем госпитализировали, и жених обратился в полицию.

29 октября, 21:06
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/solntcev/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">solntcev</a></p>

Фото © Instagram / solntcev

Певец и шоумен Гоген Солнцев уверяет, что инцидент на его свадьбе произошёл по вине новоиспечённой тёщи. По его словам, это она якобы подослала его бывшую, чтобы та облила его новую супругу, Полину Терешкович, соляной кислотой.

"Я мечтаю сейчас только об одном: чтобы мать моей жены сдохла. Это она подослала к нам в ресторан свою подругу. И та плеснула в лицо Полине эту адскую смесь", — высказался Гоген в беседе с "Московским комсомольцем".

Солнцев рассказал, что кислота попала только на подбородок его новой супруги. Он уверен, что пластическая операция не понадобится.

Теперь точно нужен адвока-а-ат: Гогена Солнцева увели в наручниках с собственной свадьбы

Теперь точно нужен адвока-а-ат: Гогена Солнцева увели в наручниках с собственной свадьбы

Ранее Лайф рассказывал о том, что Гоген Солнцев женился на дочери своей пожилой экс-супруги, пенсионерки Екатерины Терешкович. Празднование проходило в небольшом кругу друзей и близких скромно и тихо, пока не появилась бывшая пассия актёра.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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