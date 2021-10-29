В Москве найдена мёртвой экс-супруга актёра Валентина Смирнитского
Людмилу Пашкову без признаков жизни в её собственной квартире обнаружил сын. Уточняется, что недавно 79-летняя артистка перенесла операцию, после чего нередко чувствовала себя плохо.
Людмила Пашкова. Фото © Официальный сайт Малого театра
В Москве найдена мёртвой экс-супруга народного артиста РФ Валентина Смирнитского, сыгравшего Портоса в мюзикле "Д’Артаньян и три мушкетёра". Как пишет газета МК, 79-летнюю актрису Людмилу Пашкову без признаков жизни обнаружил в квартире на Малой Дмитровке сын.
Неизвестно, сколько пролежала женщина в таком состоянии, но прибывшие медики лишь констатировали её смерть. Уточняется, что недавно Пашкова перенесла операцию, после чего нередко чувствовала себя плохо. Вероятно, в роковой день актрисе также внезапно стало неважно. При этом точная причина смерти станет ясна после экспертизы.
Людмила Пашкова родилась в августе 1942 года. В своё время она окончила Театральное училище имени Щукина, играла в Малом театре, а также снималась в кино. На её счету участие в таких фильмах, как "Адам и превращения Евы", "Джоник" и "Об этом лучше не знать", а также сериалах "Кром" и "Путешествие". В 1999 году Пашкову наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Актриса была второй по счёту женой Валентина Смирнитского. После брака с Пашковой артист был женат ещё дважды.
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