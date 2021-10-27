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Умер сценарист сериала "Рабыня Изаура" Жилберто Брага

Он перенёс операцию на позвоночнике и на сердце, а также испытывал трудности с ходьбой.

27 октября, 18:31
<p>Фото © <a href="https://www.sfilm.hu/person/1257394/gilberto-braga" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SFilm</a></p>

Фото © SFilm

Бразильский сценарист сериала "Рабыня Изаура" и лауреат премии "Эмми" Жилберто Тумсциц Брага умер в больнице в Рио-де-Жанейро в возрасте 75 лет. О смерти деятеля кино сообщили СМИ члены его семьи.

"Племянник Бернарду Араужу рассказал, что его дядя был госпитализирован в пятницу и страдал сепсисом... он был госпитализирован в очень тяжёлом состоянии, у него была распространённая инфекция", — сообщил бразильский новостной портал G1.

Сообщается, что сценарист последние годы имел проблемы со здоровьем, перенёс операцию на позвоночнике и на сердце, а также испытывал трудности с ходьбой. Начиная с 1972 года Жилберто Брага принял участие более чем в 30 фильмах.


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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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