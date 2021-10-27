Умер сценарист сериала "Рабыня Изаура" Жилберто Брага

Бразильский сценарист сериала "Рабыня Изаура" и лауреат премии "Эмми" Жилберто Тумсциц Брага умер в больнице в Рио-де-Жанейро в возрасте 75 лет. О смерти деятеля кино сообщили СМИ члены его семьи.

"Племянник Бернарду Араужу рассказал, что его дядя был госпитализирован в пятницу и страдал сепсисом... он был госпитализирован в очень тяжёлом состоянии, у него была распространённая инфекция", — сообщил бразильский новостной портал G1.

Сообщается, что сценарист последние годы имел проблемы со здоровьем, перенёс операцию на позвоночнике и на сердце, а также испытывал трудности с ходьбой. Начиная с 1972 года Жилберто Брага принял участие более чем в 30 фильмах.

