Умер сценарист сериала "Рабыня Изаура" Жилберто Брага
Он перенёс операцию на позвоночнике и на сердце, а также испытывал трудности с ходьбой.
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Бразильский сценарист сериала "Рабыня Изаура" и лауреат премии "Эмми" Жилберто Тумсциц Брага умер в больнице в Рио-де-Жанейро в возрасте 75 лет. О смерти деятеля кино сообщили СМИ члены его семьи.
"Племянник Бернарду Араужу рассказал, что его дядя был госпитализирован в пятницу и страдал сепсисом... он был госпитализирован в очень тяжёлом состоянии, у него была распространённая инфекция", — сообщил бразильский новостной портал G1.
Сообщается, что сценарист последние годы имел проблемы со здоровьем, перенёс операцию на позвоночнике и на сердце, а также испытывал трудности с ходьбой. Начиная с 1972 года Жилберто Брага принял участие более чем в 30 фильмах.
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