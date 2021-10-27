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"Кубань" разгромила "Краснодар" в дерби благодаря сумасшедшему голу с 40 метров

Этот результат помог команде Роберта Евдокимова по дополнительным показателям пробиться в плей-офф Кубка страны.

27 октября, 18:20
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/pfckuban?z=photo-196241704_457243793/album-196241704_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПФК "КУБАНЬ" Краснодар</a></p>

Фото © VK / ПФК "КУБАНЬ" Краснодар

"Кубань" сенсационно разгромила "Краснодар" в матче третьего тура Кубка России и вышла в 1/8 финала турнира.

Счёт в дебюте встречи открыл Максим Лаук. Через 17 минут Василий Алейников забил один из самых красивых голов в турнире, отправив мяч в сетку ворот с 40 метров. После перерыва Реми Кабелла получил красную карточку, изрядно усложнив положение своей команды. Привело это к третьему голу, автором которого снова стал Лаук.

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В итоге команда Роберта Евдокимова сумела по дополнительным показателям пробиться в 1/8 финала Кубка России.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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