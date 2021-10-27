"Кубань" разгромила "Краснодар" в дерби благодаря сумасшедшему голу с 40 метров

Счёт в дебюте встречи открыл Максим Лаук. Через 17 минут Василий Алейников забил один из самых красивых голов в турнире, отправив мяч в сетку ворот с 40 метров. После перерыва Реми Кабелла получил красную карточку, изрядно усложнив положение своей команды. Привело это к третьему голу, автором которого снова стал Лаук.