"Кубань" разгромила "Краснодар" в дерби благодаря сумасшедшему голу с 40 метров
Этот результат помог команде Роберта Евдокимова по дополнительным показателям пробиться в плей-офф Кубка страны.
Фото © VK / ПФК "КУБАНЬ" Краснодар
"Кубань" сенсационно разгромила "Краснодар" в матче третьего тура Кубка России и вышла в 1/8 финала турнира.
Счёт в дебюте встречи открыл Максим Лаук. Через 17 минут Василий Алейников забил один из самых красивых голов в турнире, отправив мяч в сетку ворот с 40 метров. После перерыва Реми Кабелла получил красную карточку, изрядно усложнив положение своей команды. Привело это к третьему голу, автором которого снова стал Лаук.
В итоге команда Роберта Евдокимова сумела по дополнительным показателям пробиться в 1/8 финала Кубка России.
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