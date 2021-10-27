НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Тульский "Арсенал" по пенальти обыграл бывшую команду Тарасова и прошёл дальше в Кубке России

Немногим ранее в эту же стадию пробились "Нижний Новгород" и "КАМАЗ", которые выбили "Факел" и "Урал".

27 октября, 17:31
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/pfcarsenaltula?z=photo-39038803_457325106/wall-39038803_202015" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПФК "Арсенал" Тула</a></p>

Фото © VK / ПФК "Арсенал" Тула

Тульский "Арсенал" на выезде обыграл московский клуб "Велес" в матче Кубка России. Судьба матча была решена в серии послематчевых пенальти.

Счёт в середине первого тайма открыл Кангва, который воспользовался передачей Суханова. Однако после перерыва своим шансом сумели воспользоваться футболисты "Велеса" — Артур Галоян восстановил равновесие в счёте. В серии пенальти удача улыбнулась именно тулякам. В итоге "Арсенал" идёт дальше.

Ранее Лайф сообщал, что в 1/8 финала Кубка России вышел ещё один представитель РПЛ — "Нижний Новгород", который обыграл воронежский "Факел".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1