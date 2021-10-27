Тульский "Арсенал" по пенальти обыграл бывшую команду Тарасова и прошёл дальше в Кубке России
Немногим ранее в эту же стадию пробились "Нижний Новгород" и "КАМАЗ", которые выбили "Факел" и "Урал".
Фото © VK / ПФК "Арсенал" Тула
Тульский "Арсенал" на выезде обыграл московский клуб "Велес" в матче Кубка России. Судьба матча была решена в серии послематчевых пенальти.
Счёт в середине первого тайма открыл Кангва, который воспользовался передачей Суханова. Однако после перерыва своим шансом сумели воспользоваться футболисты "Велеса" — Артур Галоян восстановил равновесие в счёте. В серии пенальти удача улыбнулась именно тулякам. В итоге "Арсенал" идёт дальше.
Ранее Лайф сообщал, что в 1/8 финала Кубка России вышел ещё один представитель РПЛ — "Нижний Новгород", который обыграл воронежский "Факел".
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