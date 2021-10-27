"КАМАЗ" вышел в 1/8 финала Кубка России благодаря голу на последней минуте
Команда из Набережных Челнов стала четвёртым клубом ФНЛ, который смог пройти групповой этап турнира.
Фото © VK / ФК "КАМАЗ" | Набережные Челны
Футбольный клуб "КАМАЗ" из Набережных Челнов сумел выйти в 1/8 финала Кубка России, обыграв дома "Урал" со счётом 1:0.
Судьба встречи решилась на последней минуте основного времени. Вышедший на замену Тамерлан Мусаев сумел пробить Годзюра и принёс победу именно автозаводцам. Добавим, что КАМАЗ стал четвёртым клубом ФНЛ, который сумел пробиться в следующую стадию.
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