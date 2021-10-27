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"КАМАЗ" вышел в 1/8 финала Кубка России благодаря голу на последней минуте

Команда из Набережных Челнов стала четвёртым клубом ФНЛ, который смог пройти групповой этап турнира.

27 октября, 16:53
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/fckamaz" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "КАМАЗ" | Набережные Челны</a></p>

Фото © VK / ФК "КАМАЗ" | Набережные Челны

Футбольный клуб "КАМАЗ" из Набережных Челнов сумел выйти в 1/8 финала Кубка России, обыграв дома "Урал" со счётом 1:0.

Судьба встречи решилась на последней минуте основного времени. Вышедший на замену Тамерлан Мусаев сумел пробить Годзюра и принёс победу именно автозаводцам. Добавим, что КАМАЗ стал четвёртым клубом ФНЛ, который сумел пробиться в следующую стадию.

Сенсаций становится больше: "Ротор" стал третьим клубом ФНЛ, вышедшим в 1/8 финала Кубка России

Сенсаций становится больше: "Ротор" стал третьим клубом ФНЛ, вышедшим в 1/8 финала Кубка России

Ранее Лайф сообщал, что в 1/8 финала Кубка страны пробились "Енисей", "Алания" и "Ротор".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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