"КАМАЗ" вышел в 1/8 финала Кубка России благодаря голу на последней минуте

Футбольный клуб "КАМАЗ" из Набережных Челнов сумел выйти в 1/8 финала Кубка России, обыграв дома "Урал" со счётом 1:0.

Судьба встречи решилась на последней минуте основного времени. Вышедший на замену Тамерлан Мусаев сумел пробить Годзюра и принёс победу именно автозаводцам. Добавим, что КАМАЗ стал четвёртым клубом ФНЛ, который сумел пробиться в следующую стадию.