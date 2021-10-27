Владикавказская "Алания" обыграла "Уфу" в матче группового этапа Кубка России по футболу и сумела пройти в следующую стадию турнира. Встреча на стадионе имени Султана Белимханова в Грозном завершилась со счётом 2:0.

Счёт в начале второго тайма с пенальти открыл Давид Кобесов. Через 15 минут преимущество команды из Северной Осетии удвоил Батраз Хадарцев. Несмотря на целый ряд опасных моментов, пробить Ростислава Солдатенко уфимцы не смогли. Осложнил положение "Уфы" Боян Йокич, который заработал красную карточку в конце матча.