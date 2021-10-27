Сборной России предсказали 14 золотых медалей и второе место на Олимпиаде в Пекине

109 комплектов медалей разыграют на Играх в столице Китая с 4 по 20 февраля.

Сборная России займёт второе место в общем зачёте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Такой прогноз опубликовала статистическая компания Gracenote.

По её данным, сборная России завоюет 14 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых медалей. Самым успешным видом для нашей команды станет конькобежный спорт, где россияне возьмут восемь медалей. Особое внимание предлагается обратить на лыжника Александра Большунова и конькобежку Наталью Воронину.

Победу в общем зачёте предсказывают сборной Норвегии. По мнению компании Gracenote, в Пекине скандинавы возьмут 22 золотые, 13 серебряных и 9 бронзовых наград. Главными звёздами могут стать биатлонист Йоханнес Бё и лыжница Тереза Йохеуг. В пятёрку сильнейших также попадут сборные Германии, США и Нидерландов.