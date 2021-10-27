Учёные выяснили, что "болезнь поцелуев" у подростков повышает риск склероза

Группа учёных из Великобритании и Швеции выяснила, что люди, заразившиеся мононуклеозом в молодом возрасте, имеют больший риск развития рассеянного склероза в будущем. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

Мононуклеоз — вирусное заболевание, поражающее в первую очередь лимфатические узлы, а также печень и селезёнку. Чаще всего пациенты жалуются на высокую температуру, боли при глотании, бронхит, головные и мышечные боли, а также воспаление лимфоузлов. Инфекция передаётся через слюну, поэтому её прозвали "поцелуйной болезнью".

Специалисты изучили медицинские данные 2,5 миллиона человек и около 6 тысяч случаев рассеянного склероза. Испытуемых разделили на три возрастные группы: до 10 лет, от 11 до 19 лет и от 20 до 24 лет. Среди факторов, повышающих риск развития рассеянного склероза, оказался мононуклеоз, и наибольшее влияние он оказывал на вторую возрастную группу.

"Это исследование предоставляет убедительные доказательства того, что тяжёлая форма инфекционного мононуклеоза <...> в подростковом возрасте — особенно в период полового созревания — может спровоцировать развитие рассеянного склероза, несмотря на то что зачастую рассеянный склероз может быть диагностирован только через десять лет после заражения", — отметили учёные.

Исследователи пояснили, что всё дело в воздействии вируса на мозг. Болезнь может заставить иммунную систему атаковать часть нервов, изолирующих клетки мозга, после чего со временем этот процесс может прогрессировать.