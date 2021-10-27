Учёные выяснили, что "болезнь поцелуев" у подростков повышает риск склероза
Дело оказалось в негативном влиянии вируса на нервы в головном мозге, которое со временем прогрессирует.
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Группа учёных из Великобритании и Швеции выяснила, что люди, заразившиеся мононуклеозом в молодом возрасте, имеют больший риск развития рассеянного склероза в будущем. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.
Мононуклеоз — вирусное заболевание, поражающее в первую очередь лимфатические узлы, а также печень и селезёнку. Чаще всего пациенты жалуются на высокую температуру, боли при глотании, бронхит, головные и мышечные боли, а также воспаление лимфоузлов. Инфекция передаётся через слюну, поэтому её прозвали "поцелуйной болезнью".
Специалисты изучили медицинские данные 2,5 миллиона человек и около 6 тысяч случаев рассеянного склероза. Испытуемых разделили на три возрастные группы: до 10 лет, от 11 до 19 лет и от 20 до 24 лет. Среди факторов, повышающих риск развития рассеянного склероза, оказался мононуклеоз, и наибольшее влияние он оказывал на вторую возрастную группу.
"Это исследование предоставляет убедительные доказательства того, что тяжёлая форма инфекционного мононуклеоза <...> в подростковом возрасте — особенно в период полового созревания — может спровоцировать развитие рассеянного склероза, несмотря на то что зачастую рассеянный склероз может быть диагностирован только через десять лет после заражения", — отметили учёные.
Исследователи пояснили, что всё дело в воздействии вируса на мозг. Болезнь может заставить иммунную систему атаковать часть нервов, изолирующих клетки мозга, после чего со временем этот процесс может прогрессировать.
Ранее Лайф писал, что учёные выявили способность коронавируса не только поражать лёгкие, но и убивать клетки мозга, увеличивая риск развития инсульта в будущем.
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