Диетолог развеяла мифы о молоке, глютене и мёде

Современные зумеры, веганы, хипстеры и люди, сражающиеся за здоровый образ жизни, ведутся на миф о вреде обычного коровьего молока. Стало модно брать с полок магазина якобы полезные продукты — без сахара и без лактозы, без ГМО и глютена, кокосовое или миндальное молоко. Популярные мифы развеяла диетолог Александра Безбородова.

"Бытует мнение, что коровье молоко — вредный продукт. Что его стоит исключать из рациона после определённого возраста. Однако для взрослого здорового человека нет вреда от употребления коровьего молока", — рассказала диетолог в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Врач отметила, что в рекомендациях по питанию стран Европы, США, Канады молоко включено в список продуктов, желательных для употребления. Она назвала ещё одним мифом то, что содержащие глютен продукты вредны для здоровья. Конечно, некоторую пищу можно убрать из рациона, но исключать, например, пшеницу, рожь, ячмень, содержащие глютен, — неправильно. Также не стоит спешить заменять сахар на мёд или сироп агавы, так как ложечка сахара и ложечка мёда будут одинаковыми по калорийности, отмечает диетолог.