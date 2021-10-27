Магазины "Красное и белое" в Москве будут открыты в период нерабочих дней

В Москве магазины "Красное и белое" продолжат свою деятельность в период нерабочих дней, так как в их ассортименте есть не только алкогольная продукция, но и товары первой необходимости и продукты питания. Об этом сообщила Лайфу специалист сети по связям с общественностью Наталья Аверкиева.

"В Москве и области мы работаем по нашему стандартному графику. Ограничения нас не коснулись", — сказала она.

Собеседница Лайфа уточнила, что в магазинах сети можно приобрести не только алкоголь, но и яйца, молоко, гречневую крупу, макароны, пасту и маски.