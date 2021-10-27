Магазины "Красное и белое" в Москве будут открыты в период нерабочих дней
Как сообщили в компании, алкогольную продукцию можно будет приобрести в точках сети в стандартные часы работы.
Фото © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов
В Москве магазины "Красное и белое" продолжат свою деятельность в период нерабочих дней, так как в их ассортименте есть не только алкогольная продукция, но и товары первой необходимости и продукты питания. Об этом сообщила Лайфу специалист сети по связям с общественностью Наталья Аверкиева.
"В Москве и области мы работаем по нашему стандартному графику. Ограничения нас не коснулись", — сказала она.
Собеседница Лайфа уточнила, что в магазинах сети можно приобрести не только алкоголь, но и яйца, молоко, гречневую крупу, макароны, пасту и маски.
Напомним, ранее в пресс-службе московского Департамента торговли и услуг подтвердили, что столичные алкомаркеты будут закрыты в период нерабочих дней. Согласно указу мэра города Сергея Собянина с 28 октября должны закрыться все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30%.
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