В Москве в нерабочие дни запретят свадьбы с гостями и фотографами

Свадьбы в период нерабочих дней в Москве, которые продлятся до 7 ноября, будут проходить не только без гостей, но и без фотографов. Об этом информирует столичный оперштаб по борьбе с пандемией коронавируса.

"Регистрация брака в период нерабочих дней будет проходить без торжественных церемоний, без гостей и фотографов. Маски по-прежнему являются обязательным "атрибутом" свадебного дня", — говорится в сообщении.

Кроме того, в оперштабе разъяснили работу центров госуслуг "Мои документы". Так, на всю Москву будут работать всего 25 таких учреждений — для регистрации смерти и расторжения брака. Причём последнее можно будет сделать лишь по ранее поданному заявлению. Свидетельство о рождении ребёнка можно будет получить прямо в роддоме, уточнили в оперштабе.