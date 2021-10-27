В Москве в нерабочие дни запретят свадьбы с гостями и фотографами
А развестись в это время получится только у тех, кто заранее подал соответствующее заявление.
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Свадьбы в период нерабочих дней в Москве, которые продлятся до 7 ноября, будут проходить не только без гостей, но и без фотографов. Об этом информирует столичный оперштаб по борьбе с пандемией коронавируса.
"Регистрация брака в период нерабочих дней будет проходить без торжественных церемоний, без гостей и фотографов. Маски по-прежнему являются обязательным "атрибутом" свадебного дня", — говорится в сообщении.
Кроме того, в оперштабе разъяснили работу центров госуслуг "Мои документы". Так, на всю Москву будут работать всего 25 таких учреждений — для регистрации смерти и расторжения брака. Причём последнее можно будет сделать лишь по ранее поданному заявлению. Свидетельство о рождении ребёнка можно будет получить прямо в роддоме, уточнили в оперштабе.
Документы, детские сады и транспорт : Оперштаб Москвы ответил на главные вопросы о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября
Ранее стало известно, что в период нерабочих дней будут закрыты все столичные алкомаркеты. Согласно указу мэра города Сергея Собянина, с 28 октября должны закрыться все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30%.
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