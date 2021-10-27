Химчистки и шиномонтажи будут закрыты в Москве в нерабочие дни
Также не будут работать салоны красоты, косметические и массажные салоны, солярии, бани и сауны.
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Химчистки, прачечные, шиномонтажки, автосервисы и другие организации, оказывающие бытовые услуги населению, будут закрыты в Москве на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом напомнил столичный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
Также не будут работать салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны.
В обычном режиме принимать клиентов будут продуктовые магазины, аптеки и точки, где продаётся не менее 30% товаров первой необходимости. Остальные смогут реализовывать товар дистанционно.
Напомним, 25 октября в Москве начали действовать новые ковидные ограничения. Меры касаются как людей пожилого возраста, так и работающего населения. Кроме того, с 28 октября по 7 ноября в столице вводится режим нерабочих дней. На этот период закрываются все непродовольственные магазины, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны тоже принимать посетителей в этот период не будут. Лайф собрал полный список новых ограничений.
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