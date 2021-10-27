Химчистки и шиномонтажи будут закрыты в Москве в нерабочие дни

Химчистки, прачечные, шиномонтажки, автосервисы и другие организации, оказывающие бытовые услуги населению, будут закрыты в Москве на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом напомнил столичный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Также не будут работать салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны.