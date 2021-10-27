Путин напомнил об актуальности предложения России по мораторию на размещение РСМД
По словам главы государства, со временем актуальность данной темы постепенно растёт.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Россия оставляет в силе предложение по мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом в рамках Восточноазиатского саммита напомнил президент РФ Владимир Путин.
"Россия, как известно, объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах мира и призвала к серьёзному разговору по данному вопросу со всеми заинтересованными государствами", — сказал Путин.
Российский лидер отметил, что предложение Москвы не только остаётся в силе, но и со временем постепенно растёт его актуальность.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял, что Россию не устраивает положение дел в области развёртывания ракет средней и меньшей дальности. Прежде всего речь шла о США, с которыми, как отметил дипломат, Москве предстоит непростой разговор.
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