Путин напомнил об актуальности предложения России по мораторию на размещение РСМД

Россия оставляет в силе предложение по мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом в рамках Восточноазиатского саммита напомнил президент РФ Владимир Путин.

"Россия, как известно, объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах мира и призвала к серьёзному разговору по данному вопросу со всеми заинтересованными государствами", — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что предложение Москвы не только остаётся в силе, но и со временем постепенно растёт его актуальность.