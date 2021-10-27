Петербуржец с молотком и ножами напал на автобус и умер при попытке сбежать

В Санкт-Петербурге находившийся в наркотическом опьянении мужчина напал с ножами и молотком на автобус с пассажирами. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти, инцидент произошёл в Красносельском районе.

В автобус, следовавший по проспекту Народного Ополчения, вбежал неадекват с двумя ножами и молотком и начал наносить себе удары и резать обивку сидений и себя. Пассажиры спешно покинули салон автобуса и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители применили слезоточивый газ, после чего вооружённый пассажир попытался сбежать.

"Пытаясь скрыться, мужчина головой разбил боковое стекло в салоне автобуса и вывалился наружу, ударившись об асфальт… До прибытия врачей мужчина скончался. По предварительным данным, причиной смерти стали передозировка наркотиков и полученные в результате падения травмы головы", — сообщается в релизе.