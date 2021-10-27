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Путин: РФ выступает за разработку процедуры признания сертификатов вакцинации от ковида

Президент также подчеркнул, что Москва выступает за обеспечение свободного и недискриминационного доступа к вакцинам для граждан всех государств.

27 октября, 12:38
<p>Фото © Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ

Россия выступает за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации от ковида, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на Восточноазиатском саммите.

"Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону", — отметил он.

Президент также подчеркнул, что Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам для граждан всех государств.

Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против ковида

Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против ковида

Ранее в Кремле уже заявляли, что рассчитывают на ускоренную динамику признания сертификатов о вакцинации с Евросоюзом. Одновременно с этим ведётся работа по регистрации российского препарата от коронавируса в Европе.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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