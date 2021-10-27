Путин: РФ выступает за разработку процедуры признания сертификатов вакцинации от ковида

Россия выступает за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации от ковида, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на Восточноазиатском саммите.

"Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону", — отметил он.

Президент также подчеркнул, что Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам для граждан всех государств.