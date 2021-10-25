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Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против ковида

Отмечается, что представленный документ вступит в силу с 8 ноября. Ранее оформленные сертификаты будут переделаны автоматически.

25 октября, 18:00
<p>Фото © <a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/7732050" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Москвы</a></p>

Фото © Правительство Москвы

В России утвердили форму сертификата о вакцинации против ковида и перенесённом заболевании. Соответствующий приказ приняло Министерство здравоохранения.

"Утвердить: форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (CoViD-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесённом заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что приказ вступает в силу с 8 ноября. Уже выданные сертификаты будут автоматически обновлены не позднее 1 марта 2022 года.

Фото © Официальный интернет-портал правовой информации

Фото © Официальный интернет-портал правовой информации

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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