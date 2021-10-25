Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против ковида
Отмечается, что представленный документ вступит в силу с 8 ноября. Ранее оформленные сертификаты будут переделаны автоматически.
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В России утвердили форму сертификата о вакцинации против ковида и перенесённом заболевании. Соответствующий приказ приняло Министерство здравоохранения.
"Утвердить: форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (CoViD-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесённом заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что приказ вступает в силу с 8 ноября. Уже выданные сертификаты будут автоматически обновлены не позднее 1 марта 2022 года.
Ранее Лайф рассказывал, что Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса. При этом ведомство рекомендует вводить препараты в разные части тела.
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