Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против ковида

В России утвердили форму сертификата о вакцинации против ковида и перенесённом заболевании. Соответствующий приказ приняло Министерство здравоохранения.

"Утвердить: форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (CoViD-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесённом заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что приказ вступает в силу с 8 ноября. Уже выданные сертификаты будут автоматически обновлены не позднее 1 марта 2022 года.