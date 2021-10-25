Майданов — о гражданстве для Наталии Орейро: Россия — гостеприимная страна

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя думского Комитета по культуре Денис Майданов прокомментировал присвоение российского гражданства актрисе Наталии Орейро, известной по сериалу "Дикий ангел", и её сыну Мольо.

"Россия — гостеприимная страна. Я не думаю, что у нас есть какие-то ограничения для людей, которые могут внести хороший вклад в нашу страну во всех направлениях", — сказал Майданов в беседе с Лайфом.

Напомним, указ о выдаче гражданства уругвайской актрисе и её сыну сегодня подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.