Майданов — о гражданстве для Наталии Орейро: Россия — гостеприимная страна
Как отметил депутат, вряд ли существуют ограничения относительно людей, которые могут хорошо вложиться в нашу родину по всем направлениям.
Фото © Instagram / nataliaoreirosoy
Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя думского Комитета по культуре Денис Майданов прокомментировал присвоение российского гражданства актрисе Наталии Орейро, известной по сериалу "Дикий ангел", и её сыну Мольо.
"Россия — гостеприимная страна. Я не думаю, что у нас есть какие-то ограничения для людей, которые могут внести хороший вклад в нашу страну во всех направлениях", — сказал Майданов в беседе с Лайфом.
Напомним, указ о выдаче гражданства уругвайской актрисе и её сыну сегодня подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Путин заявил, что закон о гражданстве РФ должен быть более либеральным. Глава государства пояснил, что данный вопрос включает множество социально-экономических составляющих.
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