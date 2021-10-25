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Майданов — о гражданстве для Наталии Орейро: Россия — гостеприимная страна

Как отметил депутат, вряд ли существуют ограничения относительно людей, которые могут хорошо вложиться в нашу родину по всем направлениям.

25 октября, 17:53
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTZwup1L2ID/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nataliaoreirosoy</a></p>

Фото © Instagram / nataliaoreirosoy

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя думского Комитета по культуре Денис Майданов прокомментировал присвоение российского гражданства актрисе Наталии Орейро, известной по сериалу "Дикий ангел", и её сыну Мольо.

"Россия — гостеприимная страна. Я не думаю, что у нас есть какие-то ограничения для людей, которые могут внести хороший вклад в нашу страну во всех направлениях", — сказал Майданов в беседе с Лайфом.

Наталия Орейро в кокошнике и по-русски поздравила граждан РФ с Днём России

Наталия Орейро в кокошнике и по-русски поздравила граждан РФ с Днём России

Напомним, указ о выдаче гражданства уругвайской актрисе и её сыну сегодня подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Путин заявил, что закон о гражданстве РФ должен быть более либеральным. Глава государства пояснил, что данный вопрос включает множество социально-экономических составляющих.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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