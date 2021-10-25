НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Безруков полностью выздоровел от ковида и выписался из больницы

Народный артист перед тем, как покинуть учреждение, сдал ПЦР-тесты на наличие инфекции в организме, два последних показали отрицательный результат.

25 октября, 17:39

Фото © Instagram / s_bezrukov

Российский актёр театра и кино Сергей Безруков сообщил о полном выздоровлении после перенесённого коронавируса. Он выложил видео, которое снял по дороге домой, в своём аккаунте в "Инстаграме".

"Всё в порядке. Два подряд отрицательных теста на ковид. Спасибо врачам, восстановили, всё хорошо. Чувствую себя замечательно. А теперь восстанавливаться, без особых нагрузок. Возвращаюсь домой", — сказал народный артист РФ.

"Кланяюсь в ноги": Гузеева отметила героизм врачей Коммунарки и намекнула на выписку

"Кланяюсь в ноги": Гузеева отметила героизм врачей Коммунарки и намекнула на выписку

Ранее Безруков из больницы рассказал, что спасло его от "страшных симптомов" ковида. Болезнь он переносил легко благодаря вакцинации.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1