Безруков полностью выздоровел от ковида и выписался из больницы

Российский актёр театра и кино Сергей Безруков сообщил о полном выздоровлении после перенесённого коронавируса. Он выложил видео, которое снял по дороге домой, в своём аккаунте в "Инстаграме".

"Всё в порядке. Два подряд отрицательных теста на ковид. Спасибо врачам, восстановили, всё хорошо. Чувствую себя замечательно. А теперь восстанавливаться, без особых нагрузок. Возвращаюсь домой", — сказал народный артист РФ.