Безруков полностью выздоровел от ковида и выписался из больницы
Народный артист перед тем, как покинуть учреждение, сдал ПЦР-тесты на наличие инфекции в организме, два последних показали отрицательный результат.
Фото © Instagram / s_bezrukov
Российский актёр театра и кино Сергей Безруков сообщил о полном выздоровлении после перенесённого коронавируса. Он выложил видео, которое снял по дороге домой, в своём аккаунте в "Инстаграме".
"Всё в порядке. Два подряд отрицательных теста на ковид. Спасибо врачам, восстановили, всё хорошо. Чувствую себя замечательно. А теперь восстанавливаться, без особых нагрузок. Возвращаюсь домой", — сказал народный артист РФ.
Ранее Безруков из больницы рассказал, что спасло его от "страшных симптомов" ковида. Болезнь он переносил легко благодаря вакцинации.
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