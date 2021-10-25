В гостиницах Адыгеи при заселении будут требовать не только QR-коды, но и ПЦР-тесты

Данные меры глава республики назвал вынужденными. По его словам, они необходимы, чтобы разорвать цепь распространения коронавируса. К тому же эпидобстановка в регионе остаётся "непростой".