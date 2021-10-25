В гостиницах Адыгеи при заселении будут требовать не только QR-коды, но и ПЦР-тесты
Данные меры глава республики назвал вынужденными. По его словам, они необходимы, чтобы разорвать цепь распространения коронавируса. К тому же эпидобстановка в регионе остаётся "непростой".
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Власти Адыгеи приняли решение требовать от туристов не только QR-коды, но и актуальные ПЦР-тесты на ковид при заселении в гостиницы и на базы отдыха. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
"С сегодняшнего дня для допуска в культурно-развлекательные, спортивные учреждения, заведения общепита необходимо предъявлять QR-код. При заселении в гостиницы и базы отдыха Адыгеи с 28 октября будут требоваться не только QR-коды, но и актуальные ПЦР-тесты", — написал он на своей странице в "Инстаграме".
Кумпилов добавил, что с 28 октября приостанавливается работа кинотеатров, кальянных и клубов, а также детских развлекательных центров и прочих досуговых заведений, расположенных в том числе в ТРЦ. Запрет будет действовать до 10 ноября. Данные меры глава Адыгеи назвал вынужденными. По его словам, они необходимы, чтобы разорвать цепь распространения коронавирусной инфекции. К тому же эпидобстановка в республике остаётся "непростой".
А ранее Лайф сообщал, что на въезде в Севастополь в нерабочие дни установят блокпосты из-за ситуации с ковидом. У желающих посетить город будут проверять официальные документы о вакцинации, перенесённой болезни или ПЦР-тесты.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также добавил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября. В этот период федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, закроют.
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