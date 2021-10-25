У въезжающих в Ивановскую область туристов проверят сертификаты о вакцинации
На границе региона в скором времени появятся контрольные пункты. Пока данная мера будет действовать в период предстоящих нерабочих дней.
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На границе Ивановской области установят контрольные пункты, в которых будут проверять наличие сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции у въезжающих в область туристов. Об этом сообщил глава Департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
"В преддверии нерабочих праздничных дней туристические автобусы с точкой отправления из других регионов в Ивановской области смогут останавливаться, только если все туристы прошли полный курс вакцинации либо имеют актуальную справку о наличии антител. Поэтому соответствующие контрольные пункты появятся", — передаёт ТАСС его слова.
А ранее Лайф сообщал, что российские учёные впервые показали фото дельта-штамма коронавируса. Их сделали с помощью электронного микроскопа. Отметим, что индийский вариант инфекции является одним из самых заразных и опасных на данный момент.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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