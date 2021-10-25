У въезжающих в Ивановскую область туристов проверят сертификаты о вакцинации

На границе Ивановской области установят контрольные пункты, в которых будут проверять наличие сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции у въезжающих в область туристов. Об этом сообщил глава Департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

"В преддверии нерабочих праздничных дней туристические автобусы с точкой отправления из других регионов в Ивановской области смогут останавливаться, только если все туристы прошли полный курс вакцинации либо имеют актуальную справку о наличии антител. Поэтому соответствующие контрольные пункты появятся", — передаёт ТАСС его слова.