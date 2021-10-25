Нерабочие дни: Как будут следить за режимом самоизоляции

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Московские власти предупредили: они будут отслеживать нарушителей антиковидного режима с помощью очных проверок, городских видеокамер, а также по постам в соцсетях. Какие могут быть последствия?

24 октября, 21:40
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko

В Москве, согласно указу мэра, в качестве мер борьбы с коронавирусной инфекцией с 28 октября по 7 ноября 2021 года должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций, за исключением немногих компаний, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры. В дополнение в период действия антиковидного режима будет усилен контроль за соблюдением предписаний, которые должны исполнять торговые сети, предприятия общественного питания и прочие компании, перечисленные в указе столичного градоначальника. При этом надзор за исполнением ограничений теперь будет осуществляться не только путём очных проверок, но и при помощи видеофиксации городскими камерами наблюдения и через отслеживание активности в социальных сетях.

Новый подход к контролю несколько озадачил москвичей, но совсем не удивил профессионалов. Об этом Лайфу рассказал источник, близкий к столичному МВД.

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

На сегодня в Москве более 180 тысяч объектов, генерирующих видеопоток, в основном это камеры, установленные на жилых домах (они есть практически на каждом подъезде), в парках, магазинах, на объектах образования и в других общественных местах. Все данные в режиме реального времени обрабатываются системой распознавания лиц компании NTechLab, которая позволяет с большой точностью узнавать любого человека, несмотря на использование им маски или иных приспособлений маскировки, — рассказал специалист.

По его словам, изначально система была разработана исключительно для поиска преступников, но после её успешного апробирования для гражданских целей в ходе чемпионата мира по футболу (в 2018 году) было принято решение применять её в качестве постоянной системы мониторинга, что и было сделано с февраля 2020 года. Кстати, столичная полиция весной 2020-го выявила несколько сотен нарушений режима карантина, но тогда к административной ответственности на основе данных видеофиксации почти никого не привлекали, просто система была настроена на поисковый алгоритм, а не на логику конкретного правонарушения (отсутствие маски, нахождение в неположенном месте и т.д.). Сейчас, как заявил источник Лайфа, всё уже донастроили.

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То есть теперь стоит человеку появиться в "неположенном месте" или без маски — ему может прийти "письмо счастья" со штрафом? Впрочем, юристы говорят, что контроль будет выборочным.

Всё-таки такого рода контроль за каждым отдельным гражданином — это мера явно избыточная и потребует значительных усилий для обработки зафиксированной информации. Другое дело, если речь идёт о незаконной работе какой-либо организации. Например, видео с посещением граждан каких-либо несанкционированных мероприятий или информация, выложенная горожанами в соцсетях, вполне могут стать материалами по делу об административном правонарушении, итогом которого станет крупный штраф или приостановка деятельности юридического лица, — считает заведующий "Западной коллегией адвокатов города Москвы" Александр Инютин.

То есть столичные власти пытаются воздействовать ограничениями не напрямую на каждого жителя, а опосредованно, сокращая возможности для нарушений. Не случайно основное внимание в заявлении мэра относительно новых антиковидных мер уделено не только недельному периоду в режиме "длинных выходных", но и тому, какой режим предполагается по завершении нерабочей недели. Ведь с 8 ноября планируется для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями (за исключением вакцинированных) приостановить бесплатный проезд в общественном транспорте, что однозначно уменьшит возможность заражения. Кроме того, для всех желающих посетить культурно-массовые мероприятия снова понадобятся QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации, что тоже является своеобразным стимулом получить прививку.

Фото © ТАСС / РБК / Владислав Шатило

Фото © ТАСС / РБК / Владислав Шатило

Но риск получить штраф всё равно велик. А в соответствии с законом за нарушение режима самоизоляции может быть назначен штраф в размере до 40 тыс. рублей, а если это повлекло вред здоровью человека или его смерть — до 300 тыс. рублей. Для юрлиц ответственность строже — штраф до полумиллиона рублей, к тому же возможна приостановка деятельности до 90 дней.

Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Представители общепита опасаются, что новые ограничения могут сказаться на посещаемости.

В период летних ограничений к нам пришли проверяющие, увидев фотографию одного из гостей, которую тот разместил на своей странице в соцсетях. Человек был без маски — он ужинал с семьёй. И, хотя проверка никаких нарушений у нас не выявила, со следующего дня даже постоянные клиенты недели две нас не посещали, говорили, что ужин при проверяющих это дискомфорт. Надеемся, что посетители будут соблюдать ограничения, — рассказала Лайфу хозяйка одного из кафе Инна.

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Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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