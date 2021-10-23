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Инфекционист предупредил россиян о падении в "ковидную пропасть" без вакцинации

Медик считает, что нужно охватить прививками от коронавируса как можно больше людей и как можно быстрее.

23 октября, 19:50
<p>Фото © <a href="https://www.pexels.com/ru-ru/photo/4197564/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pexels</a> </p>

Фото © pexels

Известный российский врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что у "коронавирусной пропасти", "в которую мы падаем", нет дна. Без вакцинации и соблюдения мер защиты победить пандемию не получится.

"Дна практически нет. Пропасть, в которую мы падаем, может быть глубока, как Марианская впадина", — приводит слова Малышева сайт kp.ru.

Говоря о вакцинации, он отметил, что и Всемирная организация здравоохранения, и Минздрав РФ подчёркивают: для принятия решения о вакцинации можно не смотреть на уровень антител в организме. Получить прививку можно через шесть месяцев после болезни.

"К этому сроку у большинства людей иммунитет после перенесённой инфекции ослабевает настолько, что требуется прививка для восстановления защиты", — сказал инфекционист.

Инфекционист: Москва близка к пику заболеваемости коронавирусом

Инфекционист: Москва близка к пику заболеваемости коронавирусом

Малышев уверен, что вакцинацией от коронавируса нужно охватить максимальное количество людей и как можно быстрее. Кроме того, эксперт напомнил, что соблюдать противоэпидемические меры необходимо всем, даже тем, кто уже привит.

Ранее инфекционист назвал сроки снижения заболеваемости ковидом в Москве. Он отметил, что до 28 октября и в начале нерабочей недели заболеваемость ковидом будет только расти.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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