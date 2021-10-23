Инфекционист предупредил россиян о падении в "ковидную пропасть" без вакцинации
Медик считает, что нужно охватить прививками от коронавируса как можно больше людей и как можно быстрее.
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Известный российский врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что у "коронавирусной пропасти", "в которую мы падаем", нет дна. Без вакцинации и соблюдения мер защиты победить пандемию не получится.
"Дна практически нет. Пропасть, в которую мы падаем, может быть глубока, как Марианская впадина", — приводит слова Малышева сайт kp.ru.
Говоря о вакцинации, он отметил, что и Всемирная организация здравоохранения, и Минздрав РФ подчёркивают: для принятия решения о вакцинации можно не смотреть на уровень антител в организме. Получить прививку можно через шесть месяцев после болезни.
"К этому сроку у большинства людей иммунитет после перенесённой инфекции ослабевает настолько, что требуется прививка для восстановления защиты", — сказал инфекционист.
Малышев уверен, что вакцинацией от коронавируса нужно охватить максимальное количество людей и как можно быстрее. Кроме того, эксперт напомнил, что соблюдать противоэпидемические меры необходимо всем, даже тем, кто уже привит.
Ранее инфекционист назвал сроки снижения заболеваемости ковидом в Москве. Он отметил, что до 28 октября и в начале нерабочей недели заболеваемость ковидом будет только расти.
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