Инфекционист предупредил россиян о падении в "ковидную пропасть" без вакцинации

Известный российский врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что у "коронавирусной пропасти", "в которую мы падаем", нет дна. Без вакцинации и соблюдения мер защиты победить пандемию не получится.

"Дна практически нет. Пропасть, в которую мы падаем, может быть глубока, как Марианская впадина", — приводит слова Малышева сайт kp.ru.

Говоря о вакцинации, он отметил, что и Всемирная организация здравоохранения, и Минздрав РФ подчёркивают: для принятия решения о вакцинации можно не смотреть на уровень антител в организме. Получить прививку можно через шесть месяцев после болезни.

"К этому сроку у большинства людей иммунитет после перенесённой инфекции ослабевает настолько, что требуется прививка для восстановления защиты", — сказал инфекционист.

Малышев уверен, что вакцинацией от коронавируса нужно охватить максимальное количество людей и как можно быстрее. Кроме того, эксперт напомнил, что соблюдать противоэпидемические меры необходимо всем, даже тем, кто уже привит.