Японцы рассказали о полезных свойствах косточки авокадо

Много питательных веществ, включая антиоксиданты и аминокислоты, содержится в косточках авокадо. Об этом сообщает Yahoo News Japan.

Отмечается, что косточка авокадо благодаря своим полезным свойствам способна увеличить срок хранения продукта. Так, если оставить "пустую" часть разрезанного пополам авокадо, то она окисляется и со временем чернеет. Чтобы предотвратить это, следует оставить половинку с косточкой. Она может спасти и соусы гуакамоле и дип, которые делаются из авокадо.

А чай из косточки авокадо способствует снижению веса. Она "включает полифенолы, обладающие сильными антиоксидантными свойствами, и незаменимые аминокислоты, которые преобразуются в организме в L-карнитин, играющий важную роль в сжигании жира", поэтому полезна для здоровья и красоты.

Кроме того, косточку авокадо можно оставить для появления декоративного растения. Причём лучше всего заняться посевом ранней весной или в начале лета. Хотя если выращивать в гидропонной системе, то дерево может прорасти осенью и зимой. Главное, не забывать, что для косточки авокадо требуется только свежая вода.