Землетрясение на Пальме застало корреспондентку в прямом эфире, и её реакция бесценна

Корреспондентка в прямом эфире во время землетрясения. Видео © 24Horas

Корреспондентка телеканала 24 Horas в прямом эфире почувствовала сильные подземные толчки, произошедшие на испанском острове Пальма, расположенном на Канарском архипелаге в Атлантическом океане. Там продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Слово из студии передали журналистке, готовящейся к стендапу с серьёзным лицом, однако в этот момент произошло землетрясение. Тогда она в ужасе попыталась устоять на месте, а после этого смогла лишь выдавить смешок.

По данным Национального географического института, магнитуда сейсмологического события составила 4,9, а очаг находился на глубине 38 километров. При этом главный конус вулкана вновь обрушился.