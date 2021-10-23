Землетрясение на Пальме застало корреспондентку в прямом эфире, и её реакция бесценна
Этот подземный толчок стал самым сильным за последнее время на острове, где продолжается извержение вулкана.
Скриншот видео © 24Horas
Корреспондентка в прямом эфире во время землетрясения. Видео © 24Horas
Корреспондентка телеканала 24 Horas в прямом эфире почувствовала сильные подземные толчки, произошедшие на испанском острове Пальма, расположенном на Канарском архипелаге в Атлантическом океане. Там продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха.
Слово из студии передали журналистке, готовящейся к стендапу с серьёзным лицом, однако в этот момент произошло землетрясение. Тогда она в ужасе попыталась устоять на месте, а после этого смогла лишь выдавить смешок.
По данным Национального географического института, магнитуда сейсмологического события составила 4,9, а очаг находился на глубине 38 километров. При этом главный конус вулкана вновь обрушился.
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось 19 сентября в 15:12 по местному времени. В результате было уничтожено около 700 строений, шесть тысяч человек пришлось эвакуировать. При этом данное число может увеличиться до десяти тысяч. Согласно прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться до 84 дней. Район, где лава дошла до Атлантики, объявлен зоной отчуждения.
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