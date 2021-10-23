В Госдуме опровергли информацию о скором доступе к мессенджерам по паспорту

Председатель Комитета по информполитике и связи Госдумы РФ Александр Хинштейн опроверг информацию о том, что кабмин обязал мессенджеры запрашивать у российских пользователей паспортные данные.

"Сейчас правительством издано новое постановление, по которому операторы связи обязаны запросить подтверждение по номеру телефона и только после этого оказывать услуги. Если оператор связи расторгает с пользователем договор об оказании услуг, он обязан сообщить об этом владельцу мессенджера", — сказал Хинштейн в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он отметил, что постановление Правительства РФ касается законопроекта, вступившего в силу ещё в 2018 году, и должно попросту скорректировать действующую практику.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что с 2022 года кабмин обяжет мессенджеры запрашивать паспортные данные у пользователей при регистрации. Также утверждалось, что иностранные мессенджеры, которые откажутся соблюдать нововведение, будут заблокированы на территории РФ.