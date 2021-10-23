В Курской области начаты проверки из-за продажи липовых QR-кодов

В Курской области следователи проводят проверки по фактам продажи липовых QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"За последнее время выявили несколько таких фактов продажи медицинским персоналом. Сейчас проводятся следственные мероприятия в трёх районах области", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Старовойта, с тех пор как в регионе ввели требования к QR-кодам, фиксируется вспышка объявлений в соцсетях о подделке этих электронных документов. При этом ранее половина проходящих лечение от ковида заявили, что уже вакцинировались. Однако на деле же, как указал губернатор Курской области, оказалось всё иначе.