В Курской области начаты проверки из-за продажи липовых QR-кодов
При этом ранее половина граждан, проходящих лечение от ковида, заявляли, что уже вакцинировались. Однако на деле же, как указал губернатор региона, оказалось всё иначе.
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В Курской области следователи проводят проверки по фактам продажи липовых QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
"За последнее время выявили несколько таких фактов продажи медицинским персоналом. Сейчас проводятся следственные мероприятия в трёх районах области", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Старовойта, с тех пор как в регионе ввели требования к QR-кодам, фиксируется вспышка объявлений в соцсетях о подделке этих электронных документов. При этом ранее половина проходящих лечение от ковида заявили, что уже вакцинировались. Однако на деле же, как указал губернатор Курской области, оказалось всё иначе.
Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге медиков поймали на фиктивной вакцинации от ковида. По данным полиции, за свои услуги они брали деньги, а после уничтожали неиспользованный препарат и вносили данные пациентов на госуслуги. Возбуждено уголовное дело.
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