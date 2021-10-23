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Учёные призвали стоять на одной ноге и объяснили, зачем это нужно

Эксперты раскрыли, что следует делать, чтобы уменьшить риск падений, а также переломов конечностей.

23 октября, 17:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Умение человека балансировать на одной ноге способствует увеличению его физической активности, снижению риска падений, а также улучшению качества и продолжительности жизни. Такой вывод сделали учёные из Каледонского университета в Глазго в ходе исследования и опубликовали результаты на портале The Conversation.

Такая способность считается индикатором здоровья. По словам исследователей, если человек не может выстоять на одной ноге в течение 20 и более секунд, то это говорит о риске повреждения мелких кровеносных сосудов головного мозга и снижении когнитивных функций. Отмечается, что простоять в таком положении без шатания вряд ли смогут люди с Паркинсоном или Альцгеймером.

Кроме того, на равновесие, мышечную силу и способность оставаться в вертикальном положении могут оказать влияние беременность, менопауза и выход на пенсию. Это связано с их способностью влиять на желание заниматься физической активностью.

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По словам учёных, "сидение или положение полулёжа во время бодрствования связано с меньшей мышечной силой, риском падений и снижением физической активности, иногда независимо от того, какое количество физической активности умеренной или высокой интенсивности вы выполняете". Так, у людей, которые сидят подолгу, появляется риск ожирения и развития диабета второго типа.

Согласно исследованию, в зависимости от возраста для мужчин и женщин меняется время, в течение которого они способны простоять на одной ноге. А если человек не может достичь этих показателей, то это говорит о проблемах со здоровьем.

Учёные объясняют, что природа распорядилась таким образом, что тело человека в вертикальном положении неустойчиво. У людей опора очень маленькая по сравнению с нашими параметрами вширь и ввысь. Так, когда человек здоров, он полагается на центральную и периферическую нервные системы. Это позволяет интегрировать всю информацию, которая поступает от органов чувств.

Чтобы корректировать осанку и оставаться в вертикальном положении, человек задействует в необходимое время стопы, лодыжки, мышцы ног, иногда даже мышцы рук. И хороший баланс зависит от уровня физической активности.

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Кроме того, на физическую активность влияют и другие проблемы со здоровьем. В результате они сказываются на наших осанке и балансе, а впоследствии приводят к риску падений и переломов. Чтобы избежать этого, учёные советуют упражняться в стоянии на одной ноге с закрытыми глазами.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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