На юго-востоке Москвы столкнулось пять автомобилей
Пострадало два человека, им оказана медицинская помощь. Движение в месте ДТП было затруднено.
На юго-востоке Москвы в ДТП попало сразу пять автомобилей. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы в мессенджере Telegram.
Всё произошло на Краснодонской улице перед пересечением со Спортивным проездом. На место прибыли оперативные службы, устанавливаются подробности аварии. Объезд осуществляется по внешней полосе, водителей просят выбирать альтернативные маршруты.
В главке МВД ТАСС уточнили, что в результате происшествия пострадало два человека, им была оказана медицинская помощь.
Ранее Лайф рассказывал о ДТП на МКАД, где столкнулось сразу три микроавтобуса. В результате аварии, случившейся на 20-м километре автодороги, погиб один человек.
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