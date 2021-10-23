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На юго-востоке Москвы столкнулось пять автомобилей

Пострадало два человека, им оказана медицинская помощь. Движение в месте ДТП было затруднено.

23 октября, 17:35
<p>Фото © <a href="https://t.me/DtOperativno/5368" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram-канал "Дептранс. Оперативно"</a></p>

Фото © Telegram-канал "Дептранс. Оперативно"

На юго-востоке Москвы в ДТП попало сразу пять автомобилей. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы в мессенджере Telegram.

Всё произошло на Краснодонской улице перед пересечением со Спортивным проездом. На место прибыли оперативные службы, устанавливаются подробности аварии. Объезд осуществляется по внешней полосе, водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

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В главке МВД ТАСС уточнили, что в результате происшествия пострадало два человека, им была оказана медицинская помощь.

Ранее Лайф рассказывал о ДТП на МКАД, где столкнулось сразу три микроавтобуса. В результате аварии, случившейся на 20-м километре автодороги, погиб один человек.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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