На юго-востоке Москвы столкнулось пять автомобилей

На юго-востоке Москвы в ДТП попало сразу пять автомобилей. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы в мессенджере Telegram.

Всё произошло на Краснодонской улице перед пересечением со Спортивным проездом. На место прибыли оперативные службы, устанавливаются подробности аварии. Объезд осуществляется по внешней полосе, водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

В главке МВД ТАСС уточнили, что в результате происшествия пострадало два человека, им была оказана медицинская помощь.