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Во Франции служащих Иностранного легиона задержали по подозрению в сутенёрстве

Легионеров также обвиняют в торговле людьми, отмывании денег и организации преступного сообщества. Их национальности не уточняются, известно лишь, что они являются выходцами из стран Восточной Европы.

23 октября, 17:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Шестерых военнослужащих французского Иностранного легиона задержали по подозрению в организации преступного сообщества с целью оказания секс-услуг. Об этом сообщает телеканал France 3 со ссылкой на прокурора города Нима.

При этом национальности задержанных не уточняются, известно лишь, что все они являются выходцами из стран Восточной Европы. Накануне им предъявили обвинения в сутенёрстве, торговле людьми, отмывании денег, а также участии в преступном сообществе.

Покрывал и рекламировал проституток. На Украине задержали сутенёра — сотрудника СБУ

Покрывал и рекламировал проституток. На Украине задержали сутенёра — сотрудника СБУ

Добавим, что расследование началось ещё в ноябре 2020 года, когда французские таможенники в портовом городе Сен-Назер задержали гражданку Украины с крупной суммой наличных и впечатляющим запасом презервативов. В ходе допроса девушка призналась, что занимается проституцией, и рассказала о существовании некоего сообщества, которым управляют легионеры.

А ранее Лайф сообщал, что в Москве задержали полицейского-сутенёра, "крышевавшего" 16-летнюю проститутку. Как оказалось, на молодом человеке висел непогашенный кредит на 300 тысяч рублей, и он не нашёл иного способа заработать.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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