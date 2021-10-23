Во Франции служащих Иностранного легиона задержали по подозрению в сутенёрстве

Шестерых военнослужащих французского Иностранного легиона задержали по подозрению в организации преступного сообщества с целью оказания секс-услуг. Об этом сообщает телеканал France 3 со ссылкой на прокурора города Нима.

При этом национальности задержанных не уточняются, известно лишь, что все они являются выходцами из стран Восточной Европы. Накануне им предъявили обвинения в сутенёрстве, торговле людьми, отмывании денег, а также участии в преступном сообществе.

Добавим, что расследование началось ещё в ноябре 2020 года, когда французские таможенники в портовом городе Сен-Назер задержали гражданку Украины с крупной суммой наличных и впечатляющим запасом презервативов. В ходе допроса девушка призналась, что занимается проституцией, и рассказала о существовании некоего сообщества, которым управляют легионеры.