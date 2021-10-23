Во Франции служащих Иностранного легиона задержали по подозрению в сутенёрстве
Легионеров также обвиняют в торговле людьми, отмывании денег и организации преступного сообщества. Их национальности не уточняются, известно лишь, что они являются выходцами из стран Восточной Европы.
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Шестерых военнослужащих французского Иностранного легиона задержали по подозрению в организации преступного сообщества с целью оказания секс-услуг. Об этом сообщает телеканал France 3 со ссылкой на прокурора города Нима.
При этом национальности задержанных не уточняются, известно лишь, что все они являются выходцами из стран Восточной Европы. Накануне им предъявили обвинения в сутенёрстве, торговле людьми, отмывании денег, а также участии в преступном сообществе.
Добавим, что расследование началось ещё в ноябре 2020 года, когда французские таможенники в портовом городе Сен-Назер задержали гражданку Украины с крупной суммой наличных и впечатляющим запасом презервативов. В ходе допроса девушка призналась, что занимается проституцией, и рассказала о существовании некоего сообщества, которым управляют легионеры.
А ранее Лайф сообщал, что в Москве задержали полицейского-сутенёра, "крышевавшего" 16-летнюю проститутку. Как оказалось, на молодом человеке висел непогашенный кредит на 300 тысяч рублей, и он не нашёл иного способа заработать.
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