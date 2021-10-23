Подозреваемых в поджоге дома замглавы офиса Зеленского арестовали на два месяца
На данный момент ясно, что оба злоумышленника оказались лишь исполнителями, кто был заказчиком преступления, всё ещё загадка.
Фото © Pexels
Суд в Киеве арестовал второго подозреваемого в поджоге дома заместителя председателя офиса украинского президента Игоря Жовквы. Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец. Напомним, что аналогичную меру пресечения ранее суд избрал первому подозреваемому.
"Суд удовлетворил ходатайство прокурора относительно второго подозреваемого и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой в 680 тысяч гривен (около 1,8 миллиона рублей. — Прим. Лайфа)", — передаёт агентство УНН её слова.
Как сообщают украинские СМИ, арестованными оказались 20-летний студент из Киева и его 25-летний товарищ из Черкасской области. По некоторым данным, за поджог дома Жовквы парням пообещали от 4,5 до семи тысяч долларов. Пока ясно, что оба подозреваемых были лишь исполнителями, а вот личность заказчика остаётся загадкой.
А в конце сентября было совершено покушение на советника президента Украины Сергея Шефира. Как ранее писал Лайф, в его автомобиль попало более десяти пуль, стрелок ранил водителя. Сам Шефир не пострадал. В Раде тогда озвучили версии произошедшего, в числе которых имеется якобы "русский след". Сам советник Зеленского Шефир позже назвал цель покушения.
Комментариев: 0