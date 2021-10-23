Подозреваемых в поджоге дома замглавы офиса Зеленского арестовали на два месяца

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора относительно второго подозреваемого и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой в 680 тысяч гривен (около 1,8 миллиона рублей. — Прим. Лайфа) ", — передаёт агентство УНН её слова.

Как сообщают украинские СМИ, арестованными оказались 20-летний студент из Киева и его 25-летний товарищ из Черкасской области. По некоторым данным, за поджог дома Жовквы парням пообещали от 4,5 до семи тысяч долларов. Пока ясно, что оба подозреваемых были лишь исполнителями, а вот личность заказчика остаётся загадкой.