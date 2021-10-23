В Польше заявили о превосходстве "скопированного" у России оружия

Польский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Piorun превосходит российскую "Вербу", говорится в статье портала Defence24. При этом автор материала Максимилиан Дура признал, что при разработке ПЗРК Варшава использует опыт Москвы.

"Никто в Польше не скрывает, что <…> ПЗРК были созданы на основе знаний, полученных польскими конструкторами и инженерами при испытаниях российских зенитных установок", — пишет журналист.

В статье также говорится, что российский ПЗРК имеет максимальную дальность пять километров, а высоту — 3,5 километра. В то время как польский комплекс якобы может похвастаться дальностью действия свыше 6,4 километра, а высотой — все четыре километра.