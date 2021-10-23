В Польше заявили о превосходстве "скопированного" у России оружия
Стоит отметить, что в Варшаве дают лишь приблизительные данные о ПЗРК, ссылаясь на неразглашение конкретных цифр. Несмотря на это, там приходят к выводу, что "ученик уже превзошёл учителя".
ПЗРК "Верба". Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Польский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Piorun превосходит российскую "Вербу", говорится в статье портала Defence24. При этом автор материала Максимилиан Дура признал, что при разработке ПЗРК Варшава использует опыт Москвы.
"Никто в Польше не скрывает, что <…> ПЗРК были созданы на основе знаний, полученных польскими конструкторами и инженерами при испытаниях российских зенитных установок", — пишет журналист.
В статье также говорится, что российский ПЗРК имеет максимальную дальность пять километров, а высоту — 3,5 километра. В то время как польский комплекс якобы может похвастаться дальностью действия свыше 6,4 километра, а высотой — все четыре километра.
Стоит отметить, что при этом обозреватель даёт лишь приблизительные данные, ссылаясь на то, что конкретные цифры не разглашаются. Несмотря на это, Дура без стеснения приходит к выводу, что "ученик превзошёл учителя".
Ранее в России проверили, как группа ударных роботов действует без человека. Машины сами распределяли цели, выходили на огневые позиции, обменивались информацией о происходящем.
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