Шлеменко приехал на бой Емельяненко на турнире Bellator в Москве

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко приехал на столичную "ВТБ-арену", где сегодня пройдёт бой между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном.

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Американский промоушен впервые проводит турнир в России. Бой Емельяненко и Джонсона будет главным поединком соревнований.