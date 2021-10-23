НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Шлеменко приехал на бой Емельяненко на турнире Bellator в Москве

Американский промоушен смешанных единоборств впервые проводит соревнования в России.

23 октября, 16:37

Фото © LIFE

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко приехал на столичную "ВТБ-арену", где сегодня пройдёт бой между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном.

Видео © LIFE

Американский промоушен впервые проводит турнир в России. Бой Емельяненко и Джонсона будет главным поединком соревнований.

"Заканчиваю бой за 20 секунд": Почему перед поединком против Джонсона за Емельяненко тревожно

"Заканчиваю бой за 20 секунд": Почему перед поединком против Джонсона за Емельяненко тревожно

Накануне в ходе официального взвешивания Емельяненко оказался почти на 13 килограммов легче соперника. Он показал на весах 106,9 килограмма, американец — 119,7 килограмма.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1