Шлеменко приехал на бой Емельяненко на турнире Bellator в Москве
Американский промоушен смешанных единоборств впервые проводит соревнования в России.
Фото © LIFE
Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко приехал на столичную "ВТБ-арену", где сегодня пройдёт бой между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном.
Видео © LIFE
Американский промоушен впервые проводит турнир в России. Бой Емельяненко и Джонсона будет главным поединком соревнований.
Накануне в ходе официального взвешивания Емельяненко оказался почти на 13 килограммов легче соперника. Он показал на весах 106,9 килограмма, американец — 119,7 килограмма.
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