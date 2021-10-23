"Заканчиваю бой за 20 секунд": Почему перед поединком против Джонсона за Емельяненко тревожно Американец на 13 килограммов тяжелее, на девять лет младше и на восемь сантиметров выше соперника. Бойцов сопоставимого уровня россиянин не побеждал более 12 лет. 22 октября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Josh Hedges / Zuffa LLC / Zuffa LLC, © ТАСС

В субботу, 23 октября, в Москве на "ВТБ-арене" пройдёт первый в России турнир американского промоушена смешанных единоборств Bellator. В главном поединке в клетку выйдут 45-летний российский тяжеловес Фёдор Емельяненко и 36-летний американец Тимоти Джонсон. Бой может стать последним в славной карьере нашего Последнего Императора.

ММА стали популярны благодаря Фёдору

Емельяненко выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. Он является четырёхкратным чемпионом мира ММА в тяжёлом весе, четырёхкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. Спортсмена, владевшего чемпионским титулом популярнейшего в прежние годы японского промоушена Pride Fighting Championships, не раз признавали лучшим бойцом в истории ММА по разным версиям. Всего на его счету 39 побед и шесть поражений, ещё один поединок был признан несостоявшимся. По сути, именно с Фёдора начался настоящий бум этого вида единобрств в России.

— Благодаря Фёдору Емельяненко смешанные единоборства стали так популярны в нашей стране. Я очень благодарен ему! — говорил в 2012 году президент России Владимир Путин.

Свой предыдущий бой Емельяненко провёл около двух лет назад. В декабре 2019 года он победил американца Куинтона Джексона техническим нокаутом в первом раунде. Тот поединок стал первым в так называемом прощальном турне Последнего Императора, в которое также должны были войти бои в России и США.

— Мы планировали прощальное турне из трёх боёв. Я начал говорить о прощальном турне ещё в сентябре 2019 года, но коронавирус вмешался в дело. После поединка с Джонсоном мы обсудим с Фёдором, что будем делать дальше, — говорил президент Bellator Скотт Кокер.

Последний бой или предпоследний

По словам Фёдора, его решение о продолжении карьеры никак не будет зависеть от результата поединка с Джонсоном. Для россиянина не так уж и важно, где провести следующий бой.

— Мне нравится Чикаго. Хотел бы провести свой следующий поединок там. Но, насколько я знаю, в Bellator хотят провести ещё один большой турнир в Москве. Будем отталкиваться от того, чего хочет лига, — говорит россиянин.

При этом наш знаменитый спортсмен не исключает, что поединок с американцем станет последним в его карьере. По словам бойца, многое будет зависеть от его самочувствия и мнения семьи. Безусловно, завершение карьеры в Москве на первом российском турнире в истории Bellator будет красивым шагом.

Кстати, в Москве Емельяненко не дрался почти десять лет. В ноябре 2011 года он на турнире промоушена M-1 Global уверенно победил будущего депутата городского округа Красногорска Джеффа Монсона.

А последний бой на российской земле Фёдор вряд ли может занести себе в актив. В июне 2016 года он дрался на турнире Fight Nights Global 50 в Санкт-Петербурге с не самым звёздным бразильцем Фабио Мальдонадо. Уже в первом раунде россиянин чуть не оказался в нокауте. В итоге судьи по итогам трёх раундов отдали победу Емельяненко, но решение выглядело как минимум спорным.

Непростое испытание

Бой против Джонсона, занимающего второе место в рейтинге тяжеловесов Bellator, может стать для россиянина непростым испытанием. Американец на 13 килограммов тяжелее, на девять лет младше и на восемь сантиметров выше соперника. А самое главное, что бойцов сопоставимого уровня Емельяненко не побеждал с 2009 года, когда отправил в нокаут белоруса Андрея Орловского.

⏳ Homecoming



Will it be a W for Fedor in Russia, or can @tbeartim spoil the party?



Find out LIVE on @SHOsports, Saturday from 3pm EST/12pm (Noon) PST. #Bellator269 pic.twitter.com/sHGaYJMhlB — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 22, 2021

После возвращения в октагон в 2015 году он выиграл только у не представлявшего серьёзной силы индийца Джайдипа Сингха, а также близких к нему по возрасту американцев Чейла Соннена, Фрэнка Мира и Куинтона Джексона. Поединки с более мощными Райаном Бейдером и Мэттом Митрионом заканчивались для россиянина нокаутами в первом раунде.

Что касается Джонсона, то он выступает в MMA уже 11 лет, но никаких значимых успехов не добился. Всего в 22 поединках за карьеру спортсмен одержал 15 побед и потерпел семь поражений. В июне 2021 года на турнире Bellator 261 в американском Анкасвилле он оспаривал титул временного чемпиона Bellator в тяжёлом весе с учеником Емельяненко Валентином Молдавским. Поединок растянулся на все пять раундов и завершился поражением Тимоти единогласным решением судей.

Любопытно, что перед поединком против Молдавского Джонсон в течение некоторого времени выступал в роли национального гвардейца. В марте — апреле он охранял порядок в Миннеаполисе во время судебного процесса над Дереком Шовином. Это тот самый полицейский, надавивший коленом на шею афроамериканца Джорджа Флойда. В результате инцидента задержанный скончался в больнице, после чего по всему миру прокатились акции протеста против полицейского насилия и вседозволенности. Бойцу доверили эту непростую миссию, поскольку у него есть опыт службы в армии на Ближнем Востоке.

"Заканчиваю бой за 20 секунд"

Джонсон считает, что у него хорошие шансы одолеть Емельяненко. Американец настраивается на досрочную победу, поскольку с течением боя преимущество будет переходить к сопернику.

— Идеальным я вижу сценарий, при котором я наношу удар поверх рук и заканчиваю бой за 20 секунд. Чем больше я буду находиться в октагоне, тем больше шансов, что со мной случится что-то нехорошее. Скорее всего, ко второму раунду всё завершится, — говорит американец.

Букмекеры отдают небольшое преимущество россиянину. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,75. На Джонсона принимаются ставки из расчёта 2,15 к 1. Да, физически Емельяненко заметно сдал, но за него может сыграть колоссальный опыт. К тому же обо всех секретах Джонсона своему учителю в подробностях рассказал победивший американца Молдавский.

Даже Александр Емельяненко, у которого, как известно, не слишком хорошие отношения со старшим братом, ставит на россиянина. По его мнению, при должном старании Фёдору не составит труда одержать победу.

— Однозначно я буду болеть за брата, за Фёдора. Он выиграет этот бой, в этом у меня нет никаких сомнений. Желаю ему удачи и желаю завершить этот поединок без травм. Я думаю, что Фёдор его нокаутирует, скорее всего, во втором раунде, — говорит Емельяненко-младший.

А вот бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает Джонсона очень серьёзным соперником для россиянина. По его словам, возраст может сыграть не в пользу Фёдора.

— Давайте честно: Фёдору уже 45 — это не бойцовский возраст. Конечно, деньги можно заработать, да. А насчёт соперника — не думаю, что Фёдор его выбирал, скорее Bellator предложил Джонсона, а тот согласился. Я считаю, что Тимоти — довольно опасный соперник для Фёдора, — отметил Хабиб.

В любом случае турнир Bellator в Москве обещает стать грандиозным событием в мире смешанных единоборств. В основном карде помимо главного блюда предусмотрены бои бывшего чемпиона промоушена в тяжёлом весе Виталия Минакова против американца Саида Соумы и не знающего поражений Усмана Нурмагомедова (двоюродного брата Хабиба) с финном Патриком Пиетилой. Болельщикам будет на что посмотреть!

Авторы Роман Фейгин