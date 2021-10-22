Пласидо Доминго в фанатских кепке и шарфе появился на матче "Динамо" — "Химки"
Игра посвящена дню рождения вратаря бело-голубых Льва Яшина, которому в пятницу исполнилось бы 92 года.
Фото © Twitter / ФК "Динамо" Москва
Известный испанский оперный певец и дирижёр Пласидо Доминго пришёл поболеть на домашний матч 12-го тура чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и подмосковными "Химками". ФК "Динамо" опубликовал на своей странице в "Твиттере" фотографию певца, наблюдающего за игрой.
"В такой знаменательный день на трибунах "ВТБ-арены" присутствует особый гость — знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго", — говорится в сообщении под фотографией.
В такой знаменательный день на трибунах «ВТБ Арены» присутствует особый гость — знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго.— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 22, 2021
Bienvenido, Plácido!#ДинамоХимки pic.twitter.com/DCMXnssH6M
На фото знаменитый тенор запечатлён в кепке и шарфе бело-голубых. Матч состоялся в Москве, "Динамо" разгромило "Химки" со счётом 4:1 и догнало "Зенит" в таблице чемпионата России. Игра проходила в день рождения российского обладателя "Золотого мяча" Льва Яшина, которому 22 октября исполнилось бы 92 года.
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