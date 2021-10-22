НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пласидо Доминго в фанатских кепке и шарфе появился на матче "Динамо" — "Химки"

Игра посвящена дню рождения вратаря бело-голубых Льва Яшина, которому в пятницу исполнилось бы 92 года.

22 октября, 19:01
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/fcdynamo/status/1451597166900916224" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Динамо" Москва</a></p>

Фото © Twitter / ФК "Динамо" Москва

Известный испанский оперный певец и дирижёр Пласидо Доминго пришёл поболеть на домашний матч 12-го тура чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и подмосковными "Химками". ФК "Динамо" опубликовал на своей странице в "Твиттере" фотографию певца, наблюдающего за игрой.

"В такой знаменательный день на трибунах "ВТБ-арены" присутствует особый гость — знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго", — говорится в сообщении под фотографией.

На фото знаменитый тенор запечатлён в кепке и шарфе бело-голубых. Матч состоялся в Москве, "Динамо" разгромило "Химки" со счётом 4:1 и догнало "Зенит" в таблице чемпионата России. Игра проходила в день рождения российского обладателя "Золотого мяча" Льва Яшина, которому 22 октября исполнилось бы 92 года.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1