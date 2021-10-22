Пласидо Доминго в фанатских кепке и шарфе появился на матче "Динамо" — "Химки"

Известный испанский оперный певец и дирижёр Пласидо Доминго пришёл поболеть на домашний матч 12-го тура чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и подмосковными "Химками". ФК "Динамо" опубликовал на своей странице в "Твиттере" фотографию певца, наблюдающего за игрой.

"В такой знаменательный день на трибунах "ВТБ-арены" присутствует особый гость — знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго", — говорится в сообщении под фотографией.

В такой знаменательный день на трибунах «ВТБ Арены» присутствует особый гость — знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго.



Bienvenido, Plácido!#ДинамоХимки pic.twitter.com/DCMXnssH6M — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 22, 2021