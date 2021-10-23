"Приключение подошло к концу": Итальянский журналист заявил, что Кокорина зимой выставят на трансфер
Бывший футболист сборной России провёл за "Фиорентину" семь матчей, не отметившись результативными действиями.
Фото © Instagram / Александр Кокорин
Журналист Mediaset Никколо Чеккарини заявил, что российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин зимой будет выставлен на трансфер. Об этом сообщает Fiorentinanews.
В нынешнем сезоне Кокорин трижды выходил на замену на последних минутах в матчах чемпионата Италии. В общей сложности он провёл на поле менее получаса. Сейчас он восстанавливается после очередной травмы.
"Фиорентине" нужно как следует подготовиться к уходу Влаховича, который, скорее всего, покинет команду в июне. Команде нужны новые силы в атаку и в первую очередь — центрфорвард. Что касается Кокорина, то его зимой выставят на трансфер. Приключение россиянина в "Фиорентине" подошло к концу. На самом деле он практически совсем не играл", — говорит Чеккарини.
Кокорин перешёл в "Фиорентину" из московского "Спартака" в январе 2021 года. В составе итальянского клуба он выходил на поле в общей сложности семь раз, не отметившись результативными действиями. При этом форвард ни разу не попадал в стартовый состав клуба.
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