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Первая домашняя победа в сезоне: "Ростов" разгромил "Арсенал" в чемпионате России

По голу забили Кэнто Хасимото, Али Соу, Дмитрий Полоз и Денис Терентьев.

23 октября, 15:22
<p>Фото © ФК "Ростов"</p>

Фото © ФК "Ростов"

"Ростов" на своём поле победил тульский "Арсенал" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Дончане забили по два гола в каждом тайме. По разу отличились японский хавбек Кэнто Хасимото, гамбийский нападающий Али Соу, а также россияне Дмитрий Полоз и Денис Терентьев.

Для "Ростова" победа стала первой, одержанной на своём поле в нынешнем сезоне РПЛ. Ранее команда дважды выигрывала на выезде — у "Нижнего Новгорода" (2:1) и московского "Локомотива" (2:1).

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Ростовский клуб набрал 12 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Арсенал", у которого также 12 баллов, опустился на 13-ю строчку, уступая по дополнительным показателям.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 12-й тур

"Ростов" — "Арсенал" — 4:0

Голы: Хасимото 27' (1:0), Соу 29' (2:0), Полоз, с пенальти 62' (3:0), Терентьев 64' (4:0)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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