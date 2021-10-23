"Ростов" на своём поле победил тульский "Арсенал" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Дончане забили по два гола в каждом тайме. По разу отличились японский хавбек Кэнто Хасимото, гамбийский нападающий Али Соу, а также россияне Дмитрий Полоз и Денис Терентьев.

Терентьев поступил с туляками совсем уж неприлично. Четвертый гол «Ростова» ⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/qVgmMDoDhy — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 23, 2021

Для "Ростова" победа стала первой, одержанной на своём поле в нынешнем сезоне РПЛ. Ранее команда дважды выигрывала на выезде — у "Нижнего Новгорода" (2:1) и московского "Локомотива" (2:1).

Ростовский клуб набрал 12 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Арсенал", у которого также 12 баллов, опустился на 13-ю строчку, уступая по дополнительным показателям.