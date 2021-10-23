"Челси" впервые за девять лет забил семь голов в Премьер-лиге
Команда Томаса Тухеля упрочила лидерство в турнирной таблице первенства.
Фото © Английская премьер-лига
Лондонский "Челси" на своём поле разгромил "Норвич" в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу. Состоявшаяся на стадионе "Стэмфорд Бридж" встреча завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.
Хет-трик оформил полузащитник "Челси" Мейсон Маунт. По голу забили его партнёры по команде Каллум Хадсон-Одои, Рис Джеймс и Бен Чилуэлл. Ещё один мяч в свои ворота срезал защитник "Норвича" Макс Ааронс.
С середины второго тайма лондонский клуб играл в большинстве. На 65-й минуте за две жёлтые карточки поле покинул защитник гостей Бен Гибсон.
"Челси" забил семь голов в матче Премьер-лиги впервые за почти девять лет. В декабре 2012 года команда, руководимая нынешним наставником "Эвертона" Рафаэлем Бенитесом, разгромила дома "Астон Виллу" (8:0). Тогда дубль оформил Рамирес, по голу забили Фернандо Торрес, Давид Луис, Бранислав Иванович, Фрэнк Лэмпард, Оскар и Эден Азар.
Столичный клуб набрал 22 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии. Идущий на втором месте "Ливерпуль" отстаёт на четыре балла, но имеет игру в запасе. "Норвич" с двумя очками остался на последней, 20-й позиции.
Чемпионат Англии по футболу
Премьер-лига. 9-й тур
"Челси" — "Норвич" — 7:0
Голы: Маунт 8' (1:0), Хадсон-Одои 18' (2:0), Джеймс 42' (3:0), Чилуэлл 57' (4:0), Ааронс, в свои ворота 62' (5:0), Маунт, с пенальти 85' (6:0), Маунт 90+1' (7:0)
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